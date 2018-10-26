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۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۸۰ درصد زائران لرستانی از مرز خارج‌شده‌اند

۸۰ درصد زائران لرستانی از مرز خارج‌شده‌اند

خرم‌آباد- مدیرکل حج و زیارت لرستان از ثبت‌نام ۲۵ هزار و ۷۰۰ لرستانی برای دریافت ویزای اربعین خبر داد و گفت: ۸۰ درصد زائران استان از مرز خارج‌شده‌اند.

محمد خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمان ثبت نام در سامانه سماح برای دریافت ویزا تا روز یکشنبه تمدید شده است، اظهار داشت: اما به هر روی افرادی که از امروز به بعد برای دریافت ویزا اقدام می کنند به پیاده روی اربعین نمی رسند.

وی با بیان اینکه عمده زائران اربعین در لرستان طی روزهای گذشته ثبت نام کرده بودند و امروز آمار چندانی از ثبت نام زائران نداشتیم، تصریح کرد: ۲۵ هزار و ۷۰۰ لرستانی برای دریافت ویزای اربعین ثبت نام کرده اند.

مدیرکل حج و زیارت لرستان خاطرنشان کرد: همه ویزاها نیز نهایتا تا ظهر فردا شنبه توزیع می شوند.

خسروی با اشاره به اینکه هرکسی که برای دریافت ویزا درخواست داده بود را بررسی و به موقع ویزای آن ها صادر شد، ادامه داد: ۸۰ درصد زائران لرستانی از مرز خارج شده اند و بیش از ۲۰ درصد این افراد نیز به کشور بازگشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعدادی از افراد بدون ویزا عازم شده بودند، اظهار داشت: نیروی انتظامی به صورت جدی در این رابطه اقدام کرد و حتی افراد بدون ویزا قبل از ورود به مرز شناسایی و بازگشت داده شدند.

کد مطلب 4442126

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