به گزارش خبرنگارمهر، یحیی کمالی پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: همه ما می دانیم که گذشته چراغ راه آینده است و نمایندگان باید نگاهی به کارنامه آقای فرهاد دژپسند در سازمان برنامه و بودجه داشته باشند که از سال ۸۴ در این سازمان مشغول به کار است.

وی افزود: یک پای اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه است و اگر این فرد که دکترای اقتصاد بین المللی دارد عملکرد مطلوبی در سازمان برنامه و بودجه داشته است، نباید شاهد این مشکلات اقتصادی باشیم.

نماینده مردم جیرفت در مجلس، با تاکید بر اینکه لازم بود در سازمان برنامه و بودجه از نظرات کارشناسان زبده اقتصادی بهره گرفته شود اما این اقدام صورت نگرفت، تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه حاکی از تشدید استقراض است که این مسئله منجر به افزایش پایه پولی در کشور شده و ضعف مسئولان سازمان برنامه و بودجه را نشان می دهد.

کمالی پور خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: شما در بودجه ۹۶، حدود ۱۰ میلیارد تومان به یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی در سازمان برنامه و بودجه اختصاص دادید و باید شفاف‌سازی کنید که با این پول چه اقداماتی انجام داده اید؟

وی بیان کرد: مردم باید نتیجه عملکرد مثبت شما را در امور اقتصاد و رفاه خود ببینند که این مسئله مشاهده نمی شود.

کمالی پور با اشاره به نوسانات و مشکلات عدیده اقتصادی کشور گفت: مگر شما در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت نداشتید؟ امروز با چه برنامه ای می‌خواهید اقتصاد بیمار کشور را بهبود دهید؟

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه های دژپسند افزود: آقای دژپسند ای کاش به جای ۵۰ صفحه برنامه ۵ صفحه برنامه داشتید و به آن عمل می کردید؛ این ۵۰ صفحه صرفا مباحث تئوری و نوشتار است.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید امروز کاری کنیم که چند ماه بعد بدنبال طرح سوال و استیضاح باشیم، اظهار داشت: آقای دژپسند نمی تواند گره های کور اقتصاد کشور را باز کند و دوای درد بی‌درمان اقتصاد بیمار کشور باشد.

کمالی پور با تاکید مجدد بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی امروز ما اسفبار است بخشی از آن به عملکرد مسئولان سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد، خاطرنشان کرد: در این مدت آقای دژپسند تعامل خوبی با نمایندگان مجلس نداشته است و این مسئله هم باید مد نظر قرار گیرد.