۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

دهقان به مهر خبر داد؛

حمایت فراکسیون ولایی از دو وزیر پیشنهادی/واگذاری دو گزینه به اعضا

حمایت فراکسیون ولایی از دو وزیر پیشنهادی/واگذاری دو گزینه به اعضا

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، نظر نهایی این فراکسیون را درباره چهار گزینه پیشنهادی رئیس جمهور اعلام کرد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جمع بندی این فراکسیون در خصوص چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اظهار داشت:  با توجه به دو جلسه ای که با حضور وزرای پیشنهادی در هفته گذشته برگزار شد و نیز جلسه ای که امروز در فراکسیون داشتیم، حمایت خود را از دو گزینه اعلام کرد.

وی افزود: بر این اساس فراکسیون نمایندگان ولایی از آقایان دژپسند وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی حمایت می کند اما تصمیم‌گیری در خصوص آقایان شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به نظر اعضای فراکسیون واگذار کرده است.

