حمایت فراکسیون ولایی از دو وزیر پیشنهادی/واگذاری دو گزینه به اعضا

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جمع بندی این فراکسیون در خصوص چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به دو جلسه ای که با حضور وزرای پیشنهادی در هفته گذشته برگزار شد و نیز جلسه ای که امروز در فراکسیون داشتیم، حمایت خود را از دو گزینه اعلام کرد.

وی افزود: بر این اساس فراکسیون نمایندگان ولایی از آقایان دژپسند وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی حمایت می کند اما تصمیم‌گیری در خصوص آقایان شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به نظر اعضای فراکسیون واگذار کرده است.