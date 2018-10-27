حمایت آنگلا مرکل از آتش بس در ادلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز و در نشست خبری مشترک رؤسای جمهوری ترکیه، فرانسه و روسیه (نشست چهارجانبه استانبول) گفت: به منظور تامین آتش بس در ادلب هر کاری که از دستمان بر می آید، انجام می دهیم.

صدراعظم آلمان در این خصوص ادامه داد: از دولت سوریه می خواهیم تا با مخالفان خود گفتگوئی سازنده‌ داشته باشد.

آنگلا مرکل در ادامه افزود: برای بازگشت مردم به سوریه یک راه‌حل سیاسی لازم است. در نشست امروز استانبول بر تداوم آتش بس در استان ادلب توافق شد و حاضران در این نشست بر ضرورت حمایت از فرآیند سیاسی در سوریه تمرکز داشتند. این فرآیند باید به منتهی به انتخابات آزاد شده و هیچ فردی هم نباید از آن محروم شود.