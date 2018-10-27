چهار وزیر دولت مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی رأی نمایندگان برای وزرای پیشنهادی اخذ شد.

بر این اساس رضا رحمانی با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به عنوان وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی با ۱۵۱رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی توانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

بدین‌ترتیب هر چهار وزیر پیشنهادی توانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورند.