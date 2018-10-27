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۵ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۱۲

با رای نمایندگان مجلس؛

چهار وزیر دولت مشخص شدند

چهار وزیر دولت مشخص شدند

وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی توانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی رأی نمایندگان برای وزرای پیشنهادی اخذ شد.

بر این اساس رضا رحمانی با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به عنوان وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری با ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی با ۱۵۱رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به عنوان وزیر راه و شهرسازی توانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

بدین‌ترتیب هر چهار وزیر پیشنهادی توانستند رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورند.

کد مطلب 4443284

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
      2 0
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      شریعتمداری باید وزیر باشد فرقی نمیکند کدام وزارتخانه چون ایشون همه فن حریفن
    • هموطن IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      انتظار چنین همکاری را از مجلس داشتم
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      طبق معمول همان آش و همان کاسه

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