۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی زنجان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، جمال انصاری گفت: به استناد احکام صادره قطعی، طی ۶ ماهه نخست سال جاری اقدام به قلع‌وقمع ۷۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان زنجان شده که سطح ۲۱ هزار و ۴۷۲ مترمربع را دربرمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان زنجان عمدتاً دیوار، بَنا، محوطه‌سازی و استخر را شامل می‌شود، اظهارکرد: بهره‌برداران بخش کشاورزی در مناطق مختلف استان لازم است قبل ازهرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی خود با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام کنند.

انصاری گفت: به‌منظور فرهنگ‌سازی اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی در بین آحاد جامعه و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان زنجان، همه‌ساله اطلاعات و نکات لازم به شیوه های مختلف ازجمله بروشور، پوستر، بنر و برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی اطلاع‌رسانی می‌شود.