کوروش تهامی در جمع «محکومین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، تصویربرداری دهمین قسمت از سریال اپیزودیک «محکومین ۲» درحالی آغاز شده است که کوروش تهامی به‌عنوان بازیگر جدید این سریال مقابل دوربین رفت.

محمود جعفری دیگر بازیگری بود که در این سریال ایفای نقش خود را همزمان با کوروش تهامی آغاز کرده است.

موضوع محوری در فصل اول سریال «محکومین» مجازات جایگزین زندان بود اما در فصل ۲ این مجموعه، نیمی از سریال به بحران خانواده و طلاق اختصاص دارد.

سیدجمال سیدحاتمی کارگردان و مجید اسماعیلی پارسا و امیرمحمد عبدی کار نگارش فیلمنامه را بر عهده دارند.

مجموعه تلویزیونی «محکومین ۲» به تهیه‌کنندگی بهروز مفید، کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در۴۰ قسمت برای پخش از این شبکه تولید می‌شود.