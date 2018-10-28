جزئیات ۳ تصادف اتوبوس در ۲۴ ساعت گذشته

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت ۴:۳۳ بامداد در پی واژگونی یک دستگاه مینی بوس ایویکو، ۳ تن مجروح شدند.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۸ محور قوچان - مشهد در حالی رخ داد که مینی بوس با ۲۱ مسافر از آزادشهر به سمت مشهد در حال تردد بود.

به گفته رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تخطی از سرعت مطمئنه علت حادثه بوده است.

وی گفت: همچنین ساعت ۵:۱۵ بامداد در کیلومتر ۲ محور ابوالحیات به شیراز در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس بنز با ۲۵ سرنشین، ۵ تن مجروح شدند.

سرهنگ رحمانی افزود: اتوبوس مذکور از دهدشت به سمت شیراز در حال حرکت بود که به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد.

وی از حریق یک دستگاه اتوبوس بنز در محور اردبیل-مغان خبر داد و گفت: این حادثه حوالی ساعت ۶:۲۰ در کیلومتر ۲۰ محور مذکور در حالی رخ داد که اتوبوس بنز با ۳۵ مسافر از اردبیل به سمت پارس آباد در حال حرکت بود.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: اتوبوس به دلیل نقص فنی دچار حریق شد که خوشبختانه مسافران سریعا پیاده شدند و به کسی آسیبی نرسید.

