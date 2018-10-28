اکران «اتاق تاریک» از نیمه آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره هانوی ویتنام شب گذشته ۵ آبان ماه با حضور روح‌الله حجازی به عنوان کارگردان فیلم «اتاق تاریک» برگزار شد.

«اتاق تاریک» پنجمین فیلم بلند سینمایی روح‌الله حجازی است که با ۱۱ فیلم از دیگر کشورهای جهان به رقابت می‌پردازد.

«اتاق تاریک» روایتگر داستان فرهاد و هاله است که فصل جدید زندگی خود را آغاز کرده‌اند و این سرآغاز تغییرات دیگری است که آنها را در مواجهه با مسایل جدیدی قرار می‌دهد.

‌ساره بیات، ساعد سهیلی و سیدعلیرضا میرسالاری بازیگران این فیلم هستند.

اکران «اتاق تاریک» را دفتر پخش خانه فیلم به مدیریت سعید خانی بر عهده دارد و عرضه و پخش بین المللی آن بر عهده محمد اطبایی (فیلم‌های مستقل‌های ایرانی) است.