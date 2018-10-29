وزارت خارجه برای آزادی دیپلمات ایرانی در اروپا ضعیف عمل کرده است

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اسدالله اسدی دیپلمات دستگیر شده کشورمان در اروپا که در حدود ۱۲۰ روز از بازداشت وی می‌گذرد، اظهار داشت: این دیپلمات ایرانی به اتهامی ناروا و دروغین بازداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه منافقین و رژیم صهیونیستی پشت پرده این مسئله هستند، ادامه داد: مجاهدین خلق این روزها بیش از همیشه برای دشمنانی چون آمریکا خوش‌رقصی می‌کنند و در ازای دریافت پول، نوکری دشمنان نظام را سرلوحه خود قرار داده‌اند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بر لزوم پیگیری این موضوع توسط وزارت امور خارجه تاکید و تصریح کرد: متاسفانه وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است و باید به صورت جدی‌تر پیگیر آزادی این دیپلمات کشورمان باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: علی‌رغم اینکه دیپلمات‌ها از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند، اما کشورهایی چون آلمان و بلژیک برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق دیپلمات کشورمان را زیر پا گذاشته‌اند و وزارت امور خارجه باید برای آزادی اسدالله اسدی، اقدامات قضایی انجام دهد.

نوروزی تاکید کرد: وزارت خارجه باید در برابر اقدامات خصمانه این کشورها فعالتر باشد و مقابله به مثل کند تا این کشورها دیگر جرأت نکنند حقوق دیپلمات‌های ایرانی را نادیده بگیرند.