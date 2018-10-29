به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ محمدهادی عسکری افزود: میزبانی استان ایلام از بخش بزرگی از زائران اربعین حسینی و نگاه و اهتمام ویژه رئیس دانشگاه ایلام و همه جانبه نگری اعضای ستاد اربعین دانشگاهیان استان، نویدبخش فعالیتهای فاخر دانشگاهی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه از حضور و مشارکت مسئولان دانشگاههای ایلام و شهیدچمران اهواز در سطح ستاد ملی اربعین دانشگاهیان بهره خواهیم گرفت، گفت: پیشنهادات ارزشمندی در ستاد اربعین دانشگاهیان ایلام مطرح شد که عمدهترین آن این است که بتوانیم به یک مجموعهی سیاستی برسیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: مصمم هستیم که از ظرفیت دانشگاههای استان در بحثهای فرهنگی و اجتماعی اربعین استفاده کنیم و به این فعالیتها انسجام دهیم.
عسکری با تاکید بر اینکه اربعین رخدادی منحصر به فرد است و ابعاد وزوایای گوناگونی دارد، گفت: برگزاری سوگواره ملی اربعین از جمله فعالیتهای فاخر دانشگاهیان در این عرصه است که دانشگاه ایلام میزبان اولین دوره آن بود و دومین سوگواره نیز در دانشگاه شهید چمران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم خروجی این سوگوارهها و کنشگری دانشگاهیان و سایر زائران به تولیدمحتوایی غنی منجر شود و این جریان سازنده و بالنده و به همراه توصیههای بزرگان و ائمهی معصومین بتواند به عنوان یک مدل در سبک زندگی دانشجویان و دانشگاهیان ما مورد استفاده قرار گیرد و جای خود را در زندگی روزمره ما پیدا کند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از تدوین سند سیاستی ساماندهی بحثهای علمی، فرهنگی و اجتماعی اربعین خبر داد و گفت: در این فعالیت از دیدگاههای صاحبنظران و دانشگاهیان و مجموعهی دانشگاههای استان بهره خواهیم گرفت.
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