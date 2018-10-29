سرشماری حیات وحش خراسان رضوی بامشارکت۷۷۰محیط بان در حال انجام است

به گزارش خبرنگارمهر، تورج همتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری حیات وحش شاخص استان با مشارکت محیط بانان ،کارشناسان حیات وحش ،جوامع محلی و طبیعت دوستان با هدف برآورد جمعیت حیات وحش، بررسی وضعیت زاد و ولد ، شناسایی عوامل تهدید و شناسایی مناطق مستعد برای ارتقاء سطح حفاظتی اجرا می شود.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده حدود ۷۷۰ نفر دراین سرشماری شرکت خواهند کرد که این جمعیت در قالب ۳۲۰ گروه در استان ساماندهی شده اند.

همتی تصریح کرد: این سرشماری با تأکید بر علفخواران از ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا کنون پنج منطقه شامل مناطق شکار ممنوع کلیلاق،بزمای و نوبهار و نیز مناطق حفاظت شده افتخار و باغ کشمیر در فریمان،زاوه،مه ولات ،تربت جام و گناباد تحت پوشش سرشماری وحوش قرار گرفته اند و سرشماری تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد:امسال به میزان ۱۰ درصد وسعت مناطقی که تحت پوشش سرشماری قرار می گیرند افزایش خواهد یافت و بدست آوردن اطلاعاتی از اندازه و یا تراکم جمعیت وحوش پیش نیاز اصلی مدیریت حیات وحش است و اینکه جمعیت وحوش در منطقه‌ای سیر صعودی یا نزولی دارد وبرنامه ریزی ها برای آینده، نیاز به کسب اطلاعات دقیق از تعداد و تراکم و نحوه پراکنش وحوش در مناطق چهار گانه تحت مدیریت دارد.

وی تاکید کرد:با توجه به وسعت و تعداد مناطق تحت مدیریت و لزوم برآورد سریع جمعیت وحوش و با توجه به محدودیت های مالی، مناسب ترین روش جهت سرشماری وحوش، روش مشاهده مستقیم از طریق پیمایش خطی است که بر این اساس مسیرهای سرشماری هر منطقه برروی نقشه های توپوگرافی با تکیه به تجارب محیط‌بانان و کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات‌وحش حفاظت محیط زیست استان مشخص می شود.

همتی گفت:سرشماری پستانداران با تمرکز بر گونه های علفخوار صورت می پذیرد و براساس آن گونه های قوچ و میش اوریال،پازن و بز و آهو شمارش می شوند ضمن اینکه سایر گونه های مشاهده شده نیز دراین ویژه برنامه درصورت مشاهده ، مستند سازی خواهند شد.