استارت آپ ویکند در حوزه سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استارت آپ هایی برای حل چالش های موجود در خدمت رسانی مرتبط در حوزه سلامت در آذرماه گردهم می آیند. رویداد کارآفرینی سلامت شمال غرب کشور، با هدف حمایت از شکل گیری زنجیره ها و شبکه های ارزش و دانش بر فناوری های جدید با علوم سلامت در حوزه های کارآفرینی در شهر اردبیل برگزار خواهد شد

محورهای اصلی این رویداد با توجه به ظرفیت های شمال غرب کشور در چهار بخش خدمات هاسپیس (Hospice)، طرح مراقبت بیماران در منزل (Home Care)، توسعه گردشگری سلامت و تولید و گسترش نرم افزار ها و ابزارهای هوشمند برگزار خواهد شد.

خدمات هاسپیس (Hospice)، شامل تهیه وسایل استراحت کامل بیمار در خانه، تهیه افزارهای پزشکی مورد نیاز بیمار در خانه، تهیه همه داروهای مورد نیاز، کلیه خدمات پرستاری و پزشکی، خدمات مشاورهای پیش و پس از مرگ بیمار می شود.

طرح مراقبت بیماران در منزل (Home Care) با هدف کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان، کاهش هزینه های درمانی و کاهش عفونت های بیمارستانی صورت می گیرد. همچنین تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای پایش سلامت آحاد مردم و ارائه خدمات به آنها از دیگر بخش های این رویداد به شمار می رود.

افرادی که با ایده های مناسب و تیمی متشکل از توانایی های لازم قصد پیاده سازی ایده خود و توسعه محصول را دارند، افرادی که ایده هایی برای محورهای اصلی رویداد دارند، افرادی که ایده ای مرتبط با محورهای رویداد ندارند ولی می توانند با استفاده از توانایی فنی مناسبشان و یا در پیاده سازی ایده دیگران همکاری کنند می توانند در این رویداد شرکت کنند.

همچنین افراد علاقه مند به راه اندازی استارتاپ که ایده خاصی ندارند و قصد دارند از افراد، سازمانها یا شرکت های علاقه مند به سرمایه گذاری در کسب و کارهای استارت آپی حمایت کنند، امکان شرکت در این رویداد را دارند.