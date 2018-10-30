مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن اعلام مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان و دعوت از عموم مردم شهید پرور استان سمنان برای راهپیمایی در روز استکبار ستیزی، بیان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار می شود که البته سخنران اصلی این مراسم هنوز مشخص نیست و پس از قطعی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: مردم شاهرود اما راهپیمایی استکبار ستیزی را روز ۱۳ آبان ساعت ۹:۳۰ از چهار راه معلم به سمت خیابان ۲۲ بهمن برگزار می کنند و سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام امینی امام جمعه این شهر خواهد بود. در دامغان اما راهپیمایی روز دانش آموز ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود و سخنران این مراسم حسن بیگی نماینده دامغان در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در میامی ساعت ۱۰ صبح از میدان بسیج به سمت آموزش و پرورش برگزار و سخنران آن نیز حجت الاسلام صفایی پور امام جمعه میامی خواهد بود. در گرمسار نیز این راهپیمایی راس ساعت ۹:۳۰ از میدان انقلاب به سمت میدان امام خمینی(ره) برگزار و سخنران آن حجت الاسلام آرامی امام جمعه گرمسار است.

قندهاری با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در سرخه ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید بهشتی تا حسینیه شهدا با سخنرانی حجت الاسلام فاطمی بصیر امام جمعه این شهر برگزار می شود، گفت: مردم مهدیشهر راهپیمایی روز استکبار خود را از میدان شهدا به سمت خیابان شهید بهشتی همزمان با ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۳ آبان با سخنرانی حجت الاسلام بارانی امام جمعه مهدیشهر برگزار می کنند. از سوی دیگر راهپیمایی روز دانش آموز در آردان نیز ساعت ۱۰ صبح از مسجد صاحب الزمان(عج) تا میدان امام خمینی(ره) برگزار و سخنران آن نیز افشار نادری فرماندار این شهرستان خواهد بود.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان در بسطام نیز از مقابل امامزاده تا میدان امام صادق(ع) همزمان با ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳ آبان با سخنرانی حجت الاسلام رضوی نسب امام جمعه بسطام و در کلاته خیج نیز ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین(ع) تا بهشت رضا(ع) با سخنرانی حجت الاسلام خداپرست امام جمعه کلاته خیج برگزار می شود.