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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

تعزیرات، تخلفات در مرز مهران را بررسی می کند

تعزیرات، تخلفات در مرز مهران را بررسی می کند

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در سفر ۲ روزه به ایلام، وضعیت تخلفات در پایانه های مسافربری و پارکینگ مهران را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوشقدم مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک و رئیس ستاد طرح اربعین تعزیرات حکومتی در سفر دو روزه به استان ایلام، ضمن حضور در پایانه های مسافربری و پارکینگ بزرگ مهران با همراهی گشت مشترک؛ وضعیت تخلفات را بررسی و دستورهای لازم را صادر کرد. 

خوشقدم همچنین با زائران گفتگو و میزان رضایتمندی آنان از ارائه خدمات و قیمت ها را جویا شد.

در ادامه مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات از موکب کارکنان تعزیرات حکومتی استان ایلام نیز بازدید کرد.

در این بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، فرماندار مهران، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری ایلام ، رئیس ستاد طرح اربعین سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام نیز همراهی کردند

کد مطلب 4447123

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