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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد:

واژگونی تریلی حامل ۳۳ هزار لیتر اسید فرمالین در قزوین

واژگونی تریلی حامل ۳۳ هزار لیتر اسید فرمالین در قزوین

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره واژگونی تریلی تانکردار حامل ۳۳ هزار لیتر «اسید فرمالین» و مجروح شدن یک نفر در این سانحه خبر داد.

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بریک مورد واژگونی در سه راهی «نیکویه»، جاده قدیم قزوین – رشت بلافاصله عوامل انتظامی، پلیس راه، ستاد بحران، آتش نشانی، اداره راه و عوامل محیط زیست جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

رئیس پلیس راه استان بیان کرد: در بررسی به عمل آمده توسط ماموران پلیس راه مشخص شد یک دستگاه تریلی تانکردار حامل بار "اسید فرمالین" در محور فوق واژگون که در این سانحه راننده خودرو مجروح و به مراکز امدادی انتقال داده شد.

وی افزود: با توجه به پخش شدن بار «اسید فرمالین» در جاده، بلافاصله با همکاری عوامل آتش نشانی، ستاد بحران، اداره راه و عوامل محیط زیست و ... اقدامات ایمنی جاده و تخلیه بار تریلی صورت پذیرفت.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلوی راننده ترلی تانکردار بوده است.

سرهنگ بیگلری به همه شهروندان توصیه کرد: درهنگام رانندگی سرعت مطئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند.

کد مطلب 4448662

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