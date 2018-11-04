برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط کار

به گزارش خبرنگارمهر، محمد سنجری ظهر یکشنبه در جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های کاری اظهار کرد: پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی میان کارگران با تکیه بر آموزه های ملی و مذهبی باید به صورت جدی پیگیری شود و در این صورت است که شاهد پیشرفت روزافزون و رشد چشمگیر اقتصادی کشور خواهیم بود.

وی افزود:یکی از مهم ترین اهداف ما در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی پیشگیری از رواج آسیب های اجتماعی در محیط کار است و بر این باوریم که آگاهی بخشی و مبارزه با آسیب های اجتماعی جامعه هدف ، نیازمند تدوین برنامه های دقیق ، زمان بندی شده و مدونی است که می توان با ریشه یابی و ارائه راهکار از بروز این معضلات پیش گیری کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد:در همین راستا امور اجتماعی این اداره کل در 6 ماهه اول سال جاری اقدام به تنظیم و اجرای برنامه هایی کرده است که از آن جمله می توان به برگزاری ۴۱ کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محورهایی نظیر اعتیاد، فضای مجازی ،سلامت روان، فرزند پروری، مهارتهای زندگی اشاره کرد.

سنجری اظهارکرد: حضور در کارگروه ها و شوراهای مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی وتعامل سازنده با این کارگروه‌ها از جمله اقداماتی است که به منظور رفع مشکلات اجتماعی پیگیری شده تا بتوانیم به نتایج قابل قبول دست یابیم.

وی بیان کرد: اقدامات اثرگذار و پیگیری های انجام شده در امور اجتماعی این اداره کل نتایج خوبی داشته و مورد توجه دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی قرار گرفته است.