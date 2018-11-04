به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌ «موسیقی بر ضرب‌آهنگ فقه و قانون»، دستاورد پژوهش انجام‌شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، از سوی انتشارات این پژوهشگاه منتشر شد.

این کتاب ضمن گردآوری آراء فقهی موجود درخصوص موسیقی و ادله‌ مطرح‌شده در احکام امتناعی، به‌دنبال بررسی ساختار حقوقی موسیقی در ایران است. از این‌رو تلاش می‌کند تا ضمن تنقیح مجموعه‏ای از مقررات در حوزه موسیقی، به واکاوی تضمینات نقض حقوق پدیدآورندگان آثار موسیقی نیز بپردازد.

منصوره فصیح رامندی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگر این اثر، فقدان ساختار فقهی و حقوقی موثق بنا به ضرورت‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را از مسائل اساسی در این حوزه بیان می‌کند.

به استناد این کتاب، جایگاه هنر موسیقی در «فقه» همچنان مغفول مانده به نوعی که در وجه غالب آرای فقهی در این موضوع، همچنان با تأکید بر خصوصیت غنا، شاهد تکرار دیدگاه‌های امتناعی متقدمین هستیم در حالی که شرایط زمان و مکان و عرف، به‌عنوان ارکان اصلی استنباط احکام فقهی و مصلحت اجتماعی، ضرورت تغییر در این رویکرد را ایجاب نموده است. از جنبه حقوقی نیز، طی سالیان گذشته هنر موسیقی از جامعیت لازم و کافی برخوردار نبوده است.

«مبانی نظری هنر موسیقی»، «حاکمیت فقه در تعیین حکم شرعی موسیقی» و «حدود حاکمیت قانون بر حوزه موسیقی» عناوین سه فصل این کتاب است.