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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۴۷

برای گفتگو درباره ایران؛

مقام وزارت خارجه آمریکا به عربستان و بحرین می‌رود

مقام وزارت خارجه آمریکا به عربستان و بحرین می‌رود

مقام وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری برای گفتگو درباره ایران به عربستان و بحرین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای در وبگاه خود اعلام کرد که «ناتان اِی. سِیلز» (Nathan A. Sales) هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم خود را به خاورمیانه می فرستد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا، وی قرار است ۵ و ۶ نوامبر (امروز و فردا) در سفر به ریاض و در روزهای ۷ و ۸ نوامبر (چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری) در سفر به منامه، با مقامات کشورهای مذکور پیرامون ایران به رایزنی بپردازد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، وی قصد دارد در این سفر درباره آنچه‌ واشنگتن تداوم همکاری در تضعیف حمایت ایران از تروریسم، مقابله با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از سفرهای تروریستی توصیف کرده است، به رایزنی بپردازد.

کد مطلب 4451225

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