وریا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور متوسط تعداد اقلام دارویی در هر نسخه سرپایی که به مراکز خصوصی مراجعه کرده‌اند سه قلم دارو است که با میانگین کشوری فاصله‌ای ندارد البته شماری از پزشکان اقلام دارویی را کمتر یا بیشتر از میانگین کشوری تجویز می‌کنند که اقلام بالاتر از میانگین کشوری نیازمند تجدیدنظر است.

وی افزود: با این حال ممکن است برخی از بیماران نیازمند مصرف داروهای بیشتری باشند.

رئیس اداره تحقیق توسعه و مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: در بخش بیماران سرپایی طی یک سال گذشته ۳۷ درصد بیماران حداقل یک نوع داروی تزریقی دریافت کرده‌اند که باید این عدد تعدیل شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد بیماران داروی کورتیکو استروئیدهای سیستمیک را مصرف کردند که این هم بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: ۴۲ درصد بیماران نیز از داروهای آنتی‌بیوتیک استفاده کرده‌اند که البته اگرچه مصرف این دارو در بین بیماران در حد میانگین کشوری است اما تجویز آن توسط برخی از پزشکان کرمانشاهی بالاتر از حد مجاز است.

به گفته دکتر رحیمی، مصرف غیرمنطقی داروهای آنتی بیوتیک مقاومتهای میکروبی ایجاد می کند و مردم نباید بدون نسخه پزشک به صورت خودسرانه اقدام به مصرف کنند.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰ قلم دارو پرمصرف ترین داروهای استان بودند که این داروها شامل مترونیدازول، آمپول پیروکسیکام، کپسول آموکسی سیلین، سفکسیم ۴۰۰، قرص سرماخوردگی، آمپول دگزامتازون، دیفین هیدرامین کامپاند، قرص رانیتیدین، آمپول بتامتازون و شربت دیفین هیدرامین ساده بوده است.

رحیمی گفت: برخی از اقلام بر اساس اعلام وزارت‌خانه بیشترین فروش را به داروخانه‌ها داشتند که این به معنای مصرف آنها نیست این داروها شامل متفورمین، قرص آسپرین ۸۰، قرص آملودیپین ۵ میلی، سرماخوردگی، متوپرولول، کپسول آموکسی سیلین، قرص مترونیدازول، آتورواستاتین و استامینوفن بوده است.

وی با بیان اینکه داروهای آنتی‌بیوتیک از نظر هزینه‌ای بیشترین مقدار را در نسخه‌های سرپایی در سیستم درمانی و بیمه ها به خود اختصاص داده اند، بیان کرد: مردم باید هنگام بیماری از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند و اجازه دهند پزشک با تصمیم خود نسبت به تجویز دارو اقدام کند و از داروخانه ها نیز به درخواست غیرمنطقی نداشته باشند.