بازدید رئیس سازمان تبلیغات از پژوهشکده فرهنگ و هنر و سوره مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی به همراه جمعی از معاونان، مدیران اجرایی و دستیاران خود ضمن بازدید از پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و انتشارات سوره مهر در نشست‌هایی مشترک با حضور مدیران و مسئولان این دو بخش مهم از حوزه هنری حضور یافت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ابتدا در نشست با مدیران و کارشناسان بخش های مختلف پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی پس از استماع گزارش‌ها و پیشنهادات آنها در سخنان کوتاهی گفت: وقتی در حوزه مهمی مثل فرهنگ و هنر اعتقاد به پژوهش داشته باشیم، طبیعتاً ثمرات آن را هم خواهیم دید. ما در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد. به فضل خداوند گام بلند تر، محکم تر و نیرومندتری در فصل نوین حرکت سازمان تبلیغات اسلامی برخواهیم داشت.

وحید یامین پور، رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نیز خواستار برگزاری جلسه ماهانه مباحثه علمی با حضور پژوهشگران و کارشناسان پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی شد.

حجت‌الاسلام محمد قمی در ادامه برنامه بازدید خود از بخش های مختلف حوزه هنری در نشستی مشترک با مدیران و مسئولان انتشارات سوره مهر حضور یافت.

در این نشست هر یک از معاونان و مدیران بخش های مختلف انتشارات سوره مهر به ارائه گزارش عملکرد و تبیین فعالیت ها و برنامه های مختلف این انتشارات در حوزه هایی همچون تولید، انتشار، توزیع و فروش کتاب و تشریح دستاوردهای این انتشارات در نمایشگاه بین المللی کتاب پرداختند.