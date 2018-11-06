  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

مدیر عامل کانون اندیشه جوان استعفا داد

مدیر عامل کانون اندیشه جوان استعفا داد

محمدرضا یقینی، مدیر عامل کانون اندیشه جوان استعفا داد وی از سال ۱۳۹۳ عهده دار مدیریت کانون اندیشه جوان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یقینی، مدیر عامل کانون اندیشه جوان استعفا داد. در استعفانامه مدیر عامل سابق آمده است:

در این چهار سال و اندی به همت برادران همسنگر کانون و برادران دیگر همراه، کانون با رویکرد دستیابی به استقلال مالی و اقتصاد مقاومتی، نخبه گرایی، تمرکز بر مباحث و مسایل بنیادین، حضور حقیقی در فضای مجازی، پرهیز از درگیری در فعالیتهای کم بازده و پرهزینه، اولویت دادن به ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر گفتمان مجدد دینی پیشرفتهای خوبی داشت و ان شاء الله از این پس هم خواهد داشت.

یقینی از خرداد ۹۳ عهده دار مدیریت کانون اندیشه جوان بوده است.

کد مطلب 4452150
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها