به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یقینی، مدیر عامل کانون اندیشه جوان استعفا داد. در استعفانامه مدیر عامل سابق آمده است:

در این چهار سال و اندی به همت برادران همسنگر کانون و برادران دیگر همراه، کانون با رویکرد دستیابی به استقلال مالی و اقتصاد مقاومتی، نخبه گرایی، تمرکز بر مباحث و مسایل بنیادین، حضور حقیقی در فضای مجازی، پرهیز از درگیری در فعالیتهای کم بازده و پرهزینه، اولویت دادن به ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر گفتمان مجدد دینی پیشرفتهای خوبی داشت و ان شاء الله از این پس هم خواهد داشت.

یقینی از خرداد ۹۳ عهده دار مدیریت کانون اندیشه جوان بوده است.