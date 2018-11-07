گزارش خبرنگار مهر به نقل از عربین بیزنس، مبارک راشد المنصوری، رئیس بانک مرکزی امارات، در اجلاس مالی منا به خبرنگاران گفت: با وجود تحریمهای آمریکا، ۲ بانک ایرانی ملی و صادرات در امارات فعال خواهند ماند؛ آن هم به دلیل این که فعالیتهای آنها محدود به ایرانیان مقیم این کشور است.
المنصوری گفت: امارات متحده عربی از این که تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران بر اقتصاد امارات تاثیر زیادی بگذارد، جلوگیری خواهد کرد و بانکها هم خود را برای عواقب تحریمها آماده میکنند.
او گفت: در واقع ما با تاثیرات منفی مانند آنچه در دور قبل تحریمهای ایران مشاهده کردیم، مواجه نمیشویم، چراکه روابط بانکی ما (با ایران) پس از برداشته شدن تحریمهای قبلی، به صورت نرمال درنیامد و همچنان با بانکهای آمریکایی چک میشد.
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