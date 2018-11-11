انعقاد تفاهم نامه کتابخانه ملی و شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و پیش از آغاز نود و نهمین جلسه شورا با حضور محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منعقد شد.
در این مراسم همچنین همکاری در برگزاری نمایشگاه، همایش ها، نشستها و کارگاههای مورد نظر شورای اسلامی شهر تهران، تسهیل در ارائه اطلاعات علمی و فراهم نمودن امکان دسترسی و بهره برداری از منابع علمی موجود در سازمان، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه حفاظت، نگهداری و پردازش منابع به شورا و اسکن اسناد اهدایی از سوی شورای شهر و ارسال یک نسخه از اسناد اسکن شده به شورا به عنوان مواردی بیان شد که سازمان اسناد و کتابخانه ملی در قالب این تفاهم انجام خواهد داد.
در راستای همکاری در امور فرهنگی، تبادل تجارب و اشتراک منابع اطلاعاتی در چارچوب اهداف و وظایف تفاهم نامه همکاری مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شورای اسلامی شهر تهران منعقد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و پیش از آغاز نود و نهمین جلسه شورا با حضور محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منعقد شد.
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