  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

انعقاد تفاهم نامه کتابخانه ملی و شورای شهر

انعقاد تفاهم نامه کتابخانه ملی و شورای شهر

در راستای همکاری در امور فرهنگی، تبادل تجارب و اشتراک منابع اطلاعاتی در چارچوب اهداف و وظایف تفاهم نامه همکاری مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شورای اسلامی شهر تهران منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و پیش از آغاز نود و نهمین جلسه شورا  با حضور محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تفاهم نامه همکاری بین شورای اسلامی شهر تهران و  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  منعقد شد.
در این مراسم همچنین همکاری در برگزاری نمایشگاه، همایش ها، نشست‌ها و کارگاه‌های مورد نظر شورای اسلامی شهر تهران، تسهیل در ارائه اطلاعات علمی و فراهم نمودن امکان دسترسی و بهره برداری از منابع علمی موجود در سازمان، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه حفاظت، نگهداری و پردازش منابع به شورا و اسکن اسناد اهدایی از سوی شورای شهر و ارسال یک نسخه از اسناد اسکن شده به شورا به عنوان مواردی بیان شد که سازمان اسناد و کتابخانه ملی در قالب این تفاهم انجام خواهد داد.

کد مطلب 4454795
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها