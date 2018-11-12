بهزاد دادش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت: این تیم با وجود عدم کسب قهرمانی کار بسیار بزرگی کرد. آنها با ۱۳ بازیکن لیگ قهرمانان آسیا را شروع کردند. بازیکنان این تیم فوق‌العاده بودند و تمام تلاش خود را به کار بستند تا نتیجه بگیرند. شما دیدید در همین بازی، عالیشاه آسیب دید و نعمتی هم محروم شد تا واقعا برانکو توانایی برای ایجاد تغییر نداشته باشد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیماآنتلرز اظهار داشت: فینال خوبی را روی صندلی های هواداران دیدیم. اما تیم ها حرفی برای گفتن نداشتند. نماینده ژاپن کاملا تدافعی بازی کرد. آنها با ارائه یک بازی بسته سعی داشتند گل نخورند که این اتفاق هم افتاد. پرسپولیس هم واقعا چاره ای برای ایجاد تغییر نداشت. هواداران در بازی دیشب نشان دادند می توانند فوتبال را در فضای بین المللی به خوبی مدیریت کنند و باعث افتخار شوند.

وی در ادامه افزود: هواداران پرسپولیس به فوتبال ایران درس دادند که باید صبور بود و ثبات به خرج داد. ژاپنی ها کابوس پرسپولیس در آسیا شدند. سال ۷۳ هم نیسان ژاپن جام را از ما گرفت. البته مطمئن هستم با ادامه همین روند باز هم پرسپولیس نتیجه درخور شان خود را خواهد گرفت.

داداش زاده درباره مصدومیت چند بازیکن اصلی پرسپولیس تاکید کرد: اتفاق تلخی برای پرسپولیس است. بازی های مهم این تیم در نیم فصل اول باقی مانده است. الان خیلی از حریفانش دوست دارند تا این تیم با کمبود بازیکن به مصافشان برود. به هر حال باید چاره ای برای این موضوع اندیشید تا باز هم پرسپولیس به شرایط ایده آل خود نزدیک شود.

کارشناس فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس باعث رشد فوتبال باشگاهی ایران شده است. آنها می توانند بار دیگر خودشان را در قامت مدعی کسب قهرمانی لیگ برتر ایران نشان دهند و خیلی زود باز هم در فینال آسیا دیده شوند. زنجیره موفقیت این باشگاه از مدیریت و هوادار تا مربی و بازیکن به خوبی بسته شده است و باید قدر چنین مجموعه ای را دانست.