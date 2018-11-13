زندگی اشرافی زیبنده روحانیت نیست/ ضرورت الوگسازی در مدیریت دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح سه شنبه در گردهمایی مداحان و مبلغان گرمسار به میزبانی سالن همایش‌های ارشاد اسلامی این شهر ضمن بیان اینکه دشمن می‌کوشد تا بین مردم و حکومت، مردم و روحانیت اختلاف ایجاد کند، ابراز داشت: دشمن در هر زمینه‌ای به دنبال اعمال اثرگذاری خود است لذا در این شرایط تضعیف ارکان نظام خودزنی محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه مسئولان در شرایط نامساعد اقتصادی می‌بایست نسبت به ارائه خدمت به مردم تلاش مضاعف داشته باشند، اضافه کرد: سوء مدیریت و دامن زدن برخی افراد به این شرایط اقتصادی نمی‌تواند راه به‌جایی ببرد بنابراین می‌طلبد تا همه مردم و جریانات ید واحده باشند تا جامعه منسجم شود.

روحانیت باید محبت و اطمینان مردم را جلب کنند​

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه زندگی اشرافی زیبنده روحانیت و مسئولان نیست، ابراز داشت: روحانیت باید محبت و اطمینان مردم را جلب کنند تا تاثیرگذاری‌شان در راستای تبلیغ دین و تبیین اهداف نظام بیشتر شود.

شکری در ادامه تصریح کرد: دانستن مسائل و اقتضائات زمان برای مدیران و کسانی که تربیون در اختیار دارند، بسیار مهم است و از سوی دیگر باید شرایط زمان را درک کرد و به نحوی با مردم سخن بگوییم که انسجام و وحدت ملی خدشه‌دار نشود و بتوان امید را در جامعه تزریق کرد.

وی اضافه کرد: کسانی که می‌خواهند در مسائل جامعه اظهار نظر کنند با مطالعه و دانش و درک شرایط کشور باید سخن بگویند زیرا در مقابل دشمن قدرتمند قرار داریم که می‌بایست هوشیاری خود را حفظ کنیم.

ضرورت الوگسازی در مدیریت دینی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین مدیران و روحانیان را به بازخوانی نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر که در واقع منشور مدیریتی است، توصیه کرد و ضمن تبیین بخشی از آن گفت: حضرت می فرمایند «قلبت را سرشار از محبت و رحمت نسبت به دیگران کن و مبادا مسئولیت و مقام را به‌عنوان فرصت مغتمی برای ضربه زدن به مردم استفاده کنی».

شکری با تاکید بر اینکه می بایست از نامه حضرت علی(ع) به مالک به مثابه الگوی مدیریتی استفاده کردد و همچنین به سیره آن حضرت عنایت داشت، اظهار داشت: حتی اگر کسی از نظر دینی هم کیش ما نبود باید وظیفه مدیریتی در مورد او را به خوبی انجام دهیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت الوگسازی در مدیریت دینی افزود: اگر برای رسیدن به هدف تبلیغی خود همت پایینی داشته باشیم و برای اهداف بزرگ برنامه‌ریزی نکنیم قطعاً به موفقیت نخواهیم رسید.