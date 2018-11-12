جزئیات برگزاری ۸ کارگاه آموزشی شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هرچه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوین زیر می‌کند:



«آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور» (۴ ساعت)

«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (۴ ساعت)

«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه‌ها» (۴ ساعت)

«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۴ ساعت)

«نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی» (۴ ساعت)

«قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)

«آئین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)

«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئیس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)



گفتنی است دوره‌های مذکور در تاریخ ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر ماه در خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان سپهبدقرنی، کوچه بشارت، پلاک ۵ برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه ۱۸ آذر ماه خواهد بود.

