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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

اولین سالگرد زلزله کرمانشاه؛

جان آدم‌ها را باید با واحد «دنیا» شمرد

جان آدم‌ها را باید با واحد «دنیا» شمرد

امروز اولین سالگرد زلزله هفت ریشتری کرمانشاه در سال ۹۶ بود. اتفاقی تلخی که چیزی نزدیک به ۱۰هزار کشته و زخمی داشت و حدود ۷۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند.

مجله مهر: جان آدم ها را باید با واحد «دنیا» شمرد. باید به این فکر کرد که به ازای هر جانی که از دست می رود «دنیا» برای چند نفر تمام می شود؟ به ازای "جان"هر آدم چند زن دیگری شوهری ندارند که سر روی شانه هایش بگذارند؟ چند دختر و پسر دیگر پدری ندارند که شبها منتظرش باشند؟چند پدر و مادر دیگر جوانی ندارند که قربان قد و بالایش بروند؟ کسی نمی‌داند بعد از زلزله ۲۱ آبان سال ۹۷ در کرمانشاه به ازای هرجان دنیای چند نفر زیر آوار خراب شد؟ آن روزی دنیای برای چند نفر تمام شد؟
امروز اولین سالگرد زلزله کرمانشاه است. زلزله‌ای که در آن ۶۲۰ نفر کشته،۹هزار کشته و ۳۸۸ نفر زخمی و حدود ۷۰ هزار زندگی نفر بی‌خانمان شدند.

این تصاویر روایت محمدرضا عباسی عکاس خبرگزاری مهر است از پرتره‌های چند خانواده زلزله زده در محلی که عزیزان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 4456077

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