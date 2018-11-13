۷ درصدجمعیت زنجان به بیماری دیابت مبتلا هستند/فعالیت کلینیک دیابت

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷ درصد جمعیت استان زنجان به بیماری دیابت مبتلا هستند.

وی با بیان اینکه علت بیش از ۴۰ درصد ابتلا به بیماری دیابت کم تحرکی است، اظهار کرد: متأسفانه اضافه‌وزن و کم‌تحرکی در بین مردم استان زنجان بیشتر شده است و این اصلاً خوب نیست و سلامتی را تهدید می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر تقویت سبک زندگی اسلامی تأکید کرد و گفت: متأسفانه جامعه از سبک زندگی اسلامی و ایرانی دور شده است.

قزلباش بابیان اینکه کلینیک دیابت در استان زنجان فعال است، افزود: کلینیک تخصصی دیابت استان زنجان دارای سطح یک بوده و تاکنون توانسته خدمات خوب و مطلوبی را به جامعه هدف خود ارائه دهد.

وی تأکید کرد: در این کلینیک خدمات ویژه آزمایشگاهی، بهداشتی و درمانی به جامعه هدف ارائه می شود و کلاس‌های آموزش ویژه مباحث بهداشتی و درمانی برای رابطین سلامت و بیماران را در دستور کار دارد. تست دیابت در مراکز بهداشتی استان رایگان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اضافه‌وزن باید جدی گرفته شود و کاهش مصرف چربی، افزایش تحرک، ترک سیگار و کنترل مداوم قند خون در پیشگیری از بروز دیابت مؤثر است. ورزش یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ابتلا به دیابت است و کنترل نکردن بیماری دیابت منجر به بروز اثرات مخرب در بدن می‌شود.

قزلباش به انواع دیابت اشاره کرد و یادآور شد: دیابت نوع یک بیشتر در کودکان، نوجوانان و جوانان دیده می‌شود (افراد کمتر از ۳۰ سال) این نوع از دیابت به دلیل تخریب سلول‌های تولیدکننده انسولین ایجاد می‌شود و افراد مبتلا معمولاً لاغر هستند و دیابت نوع دوم معمولاً در افراد میان‌سال و مسن دیده می‌شود. دیابت بارداری هم نوعی از دیابت است که معمولاً در دوران بارداری تشخیص داده شده و این نوع دیابت معمولاً تا پایان حاملگی از بین می‌رود.