مرکز شتاب دهنده فناوری و نوآوری در جزیره کیش آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نشستی مهم با حضور دکتر انصاری لاری، قرارداد همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو ( شزان) امضا شد.

بر اساس این قرارداد مرکز رشد و نوآوری جزیره کیش برای استقرار و فعالیت استارتاپ ها با ارائه خدمات طراحی، مشاوره، آموزش، پیاده سازی و راهبری توسط مرکز نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو راه اندازی می شود.

در این جلسه دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به جلسه مقدماتی که سه ماه پیش با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص راه اندازی مرکز رشد و نوآوری برگزار شد گفت: با پیگیری های معاون اقتصادی سازمان این طرح همزمان با روز کیش و انعقاد قرار داد وارد فاز عملیاتی شد و ساختمانی ١١ طبقه برای فعالیت این مرکز و جذب شرکت های فعال در حوزه های فناوری در نظر گرفته شده و در هر یک از طبقات این ساختمان یکی از دانشگاه های مستقر در کیش در زمینه یک موضوع خاص نسبت به فعال سازی ایده ها و شرکت های فناورانه و استارتاپ ها اقدام می کنند.

وی در ادامه با اشاره به سوابق درخشان شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو و حضور نخبگان جوان و خوش فکر در این مرکز افزود: اگر از بین صدها شرکتی که دارای ایده های نو هستند تنها ۱۰ شرکت ایده خود را از طریق این مرکز در کیش به کالا یا خدمات تبدیل کنند تمامی هزینه ها و سرمایه گذاری انجام شده در این حوزه پاسخ داده می شود و گامی اساسی در توسعه پایدار کیش و تبدیل این جزیره به شهر هوشمند و خلاق برداشته می شود.

گفتنی است ایجاد تعاملات منطقه ای در حوزه های فناورانه با تکیه بر مزیت ها و ظرفیت های جزیره کیش از اهداف راه اندازی مرکز نوآوری در این منطقه آزاد کشور است.