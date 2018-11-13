لزوم توجه بیشتر دولت به آموزش و پروش/خیران برای کمبودها کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی ظهر سه شنبه در دیدار با مجمع نمایندگان با مدیرکل آموزش و پروش استان، اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم ترین وزارت خانه کشور و دولت است.

وی با بیان اینکه دولت ها همواره توجه لازم را به آموزش و پرورش نداشته اند، افزود: نیروی انسانی از معدن، نفت و ... مهم تر است و بزرگ ترین گنج در هر جامعه ای است.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بی مهری ها نسبت به آموزش و پرورش از گذشته وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: نمایندگان و مجلس توقع بیشتری از دولت جهت توجه به وزارت آموزش و پرورش را دارند.

وی با بیان اینکه دولت باید در سازمان برنامه بودجه توجه فوق العاده ای به آموزش و پرورش داشته باشد، عنوان کرد: علی رغم اینکه طبق قانون اساسی آموزش عمومی مجانی است اما از والدین هزینه هایی اخذ می شود.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه برای دولت هیچ جایی بهتر از آموزش و پرورش برای هزینه کردن وجود ندارد، اظهار داشت: مجموع کمیسیون آموزش باید در حوزه یارانه ها ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: خلا فضای آموزشی در استان وجود دارد که کمک خیرین و دستگاه ها را می طلبد.

نظر افضلی، نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: آموزش و پرورش باید خود را جمع و جور کند.

وی با بیان اینکه باید در خصوص تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش استخدامی گذاشته شود و خلا نیروی انسانی برطرف شود، افزود: حق التدریس های آموزش و پرورش باید تعیین تکلیف شوند.

نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنگامی که عدالت آموزشی تبدیل به پول و مسائل اقتصادی می شود، تبعیض طبقاتی در جامعه حاکم خواهد شد، عنوان کرد: تبدیل شدن نظام آموزشی به پول و ثروت به هیچ عنوان زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و از اهداف انقلاب دور می شود.

وی با بیان اینکه در نوسازی مدارس به نسبت عقب هستیم و نیاز به کمک خیرین در این بخش وجود دارد، افزود: حق سکونت نیروهای انسانی در مناطق دور دست باید در نظر گرفته شود.