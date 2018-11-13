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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

سرپرست فرمانداری پیشوا:

محور ورامین پیشوا و شریف آباد تا پایان سال تامین روشنایی می شود

محور ورامین پیشوا و شریف آباد تا پایان سال تامین روشنایی می شود

پیشوا- سرپرست فرمانداری پیشوا گفت: محور ورامین پیشوا و شریف آباد تا پایان سال جاری تامین روشنایی می شود.

به گزارشخبرنگار مهر، حسین عباسی ظهر سه شنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی در خصوص تامین روشنایی محور ورامین، پیشوا و شریف آباد، و  با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: حدود ۵ کیلومتر از کمربندی ۲۷ کیلومتری ورامین-پیشوا-شریف آباد تامین روشنایی شده و ۲۲ کیلومتر باقیمانده فاقد روشنایی است که در حوزه مسئولیتی شهرداری ها و راهداری های ۳ شهرستان واقع شده است.

عباسی افزود: این محور یکی از محورهای مهم مواصلاتی است که به دلایل مختلفی تاکنون تامین روشنایی نشده بود و این در حالی است که ترددهای فراوانی در این مسیر انجام می گیرد و نبود روشنایی خطرات جدی را متوجه رانندگان خودروهای سبک و سنگین می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه و نگاه وسیع مدیران استانی، بهترین فرصت فراهم آمده تا با یک تصمیم قاطع و عملیاتی، این پروژه وارد مرحله اجرایی شده و این مطالبه و نیاز دیرینه مردم به نحو مطلوبی پاسخ داده شود.

بر اساس این گزارش، محور مواصلاتی ورامین-پیشوا- پاکدشت(شریف آباد) تا پایان سال جاری به همت فرمانداری ها و شهرداری های این سه شهرستان، اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای و شرکت توزیع برق استان تهران تامین روشنایی خواهد شد.

گفتنی است که این جلسه با حضور عباسی و کاغذلو فرمانداران پیشوا و ورامین، خراسانی مدیرکل دفتر فنی استانداری، نوروزی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای، تیموری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، جعفری و یعقوبی معاونین فرماندار، حسینی بخشدار جلیل آباد، امیری و دهقان شهرداران پیشوا و ورامین، مهدیزاده رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا، قمی معاون امور عمرانی فرماندار پاکدشت، معاون شهردار پاکدشت و جمع دیگری از مسئولان سه شهرستان پیشوا، ورامین و پاکدشت در فرمانداری پیشوا برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 4457338

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