افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت/ زمان واریز؛ دی ماه

جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجموعه سود مصوب سال ۹۵ برای سهام عدالت ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از ۴۰ میلیون مشمول توزیع شده است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان باقی مانده که برای ۷ میلیون نفری است که شماره شبا بانکی خود را یا ثبت نکرده اند و یا برای ثبت دیر اقدام کرده اند که البته این سود برای مشمولان سپرده گذاری خواهد شد و باطل نمی شود.

وی با اشاره به سود سال مالی ۹۶ سهام عدالت، گفت: مجامع بیشتر شرکت ها برگزار شده و تنها یک شرکت هنوز سود خود را اعلام نکرده است که البته سود چندان زیادی هم ندارد.

سبحانی افزود: بر اساس آنچه تاکنون ثبت شده، مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال مالی ۹۵ افزایش خواهد داشت.

سبحانی ادامه داد: در واقع کسانی که سود ۸۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند امسال حدود ۱۱۰ هزار تومان و کسانی که سود ۱۵۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان سود دریافت خواهد رسید.

وی گفت: تلاش می کنیم دی ماه سال جاری، سود سال مالی ۹۶ را بین مشمولان سهام عدالت توزیع کنیم.