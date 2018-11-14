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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

مشاور سازمان‌خصوصی‌سازی به مهر خبر داد؛

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت/ زمان واریز؛ دی ماه

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی سود سهام عدالت/ زمان واریز؛ دی ماه

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش خواهد یافت، گفت: تلاش می‌کنیم دی ماه سود سهام عدالت مشمولان را واریز کنیم.

جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجموعه سود مصوب سال ۹۵ برای سهام عدالت ۳۸۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۵۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت بین بیش از ۴۰ میلیون مشمول توزیع شده است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان باقی مانده که برای ۷ میلیون نفری است که شماره شبا بانکی خود را یا ثبت نکرده اند و یا برای ثبت دیر اقدام کرده اند که البته این سود برای مشمولان سپرده گذاری خواهد شد و باطل نمی شود.

وی با اشاره به سود سال مالی ۹۶ سهام عدالت، گفت: مجامع بیشتر شرکت ها برگزار شده و تنها یک شرکت هنوز سود خود را اعلام نکرده است که البته سود چندان زیادی هم ندارد.

سبحانی افزود: بر اساس آنچه تاکنون ثبت شده، مجموع سود سال مالی ۹۶ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال مالی ۹۵ افزایش خواهد داشت.

سبحانی ادامه داد: در واقع کسانی که سود ۸۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند امسال حدود ۱۱۰ هزار تومان و کسانی که سود ۱۵۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان سود دریافت خواهد رسید.

وی گفت: تلاش می کنیم دی ماه سال جاری، سود سال مالی ۹۶ را بین مشمولان سهام عدالت توزیع کنیم.

کد مطلب 4457344
سمیه رسولی

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    نظرات

    • مستضعف IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      لطفا زمان اعلام شماره شبا را تمدید کنید یا یک مهلت یکهفته ای به مردم بدهید تا شماره شبا بدهند.ما حتی سود پارسال هم نگرفتیم امسال هم نمیتوانیم بگیریم.پس کی تو این دنیا به داد ما مستضعفان میرسد.خواهشن

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