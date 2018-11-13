«ابررایانه امیرکبیر» ارتقا می یابد/ ۵۰ برابر شدن سرعت پردازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سید احمد معتمدی با بیان این مطلب افزود: طراحی و ساخت سوپر کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر در سال ۸۷ آغاز و در سال ۹۰ با اختصاص اعتباری بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، راه اندازی شد.

وی ادامه داد: این سوپر کامپیوتر با سرعت بالای ۸۰ ترابایت بر ثانیه یکی از سوپرکامپیوترهای قوی در زمان خود بود که در رتبه ۱۰۳ دنیا قرار گرفت و اکنون برای کارهای علمی، طراحی های مختلف و محاسباتی استفاده و در حال سرویس دهی است.

معتمدی با اشاره به اینکه عمر مفید سوپرکامپیوترها بیش از ۵ سال نیست، تصریح کرد: این طرح از پروژه های دولت دهم بود و برای به روزرسانی و ارتقای آن باید هر ساله بودجه ای در نظر گرفته می شد که متاسفانه از سال ۹۰ اعتباری به این طرح تعلق نگرفت و هزینه های پرسنلی و نگهداری این سوپرکامپیوتر از محل درآمدهای آن ، پرداخت می شود.

وی با اشاره به بازدید وزیر ارتباطات از این سوپرکامپیوتر و پیشنهاد وی برای به روزرسانی و ارتقای آن، افزود: طرح ارتقا و به روزرسانی این ابررایانه در سال های گذشته تهیه و ارائه شده بود و با تاکید و پیشنهاد وزیر ارتباطات این طرح با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دوباره به روزرسانی و تا دو هفته آینده برای ارائه آماده می شود.

رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه دانش طراحی ساخت و ارتقای سوپر کامپیوترها در داخل کشور وجود دارد، گفت: اعتبار پیشنهادی مورد نیاز برای ارتقای سوپر کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ۴۰ میلیارد تومان است که امیدواریم نیمی از این مبلغ با همکاری وزارت ارتباطات و نیمی دیگر از ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزه تامین شود.

وی به اهمیت حضور بخش خصوصی در این پروژه اشاره کرد و افزود: شرکت هایی از بخش خصوصی برای همکاری در این پروژه اعلام آمادگی کردند و با حضور این بخش در این پروژه به اقتصادی شدن این طرح کمک می شود.

معتمدی با اشاره به ویژگی های سوپر کامپیوتر ارتقا یافته پیشنهادی، گفت: این سوپر کامپیوتر ارتقا یافته می تواند تا ۵۰ برابر سرعت امروز خود و در حد پتا پردازش های پرقدرت را انجام دهد و تقریبا تمام نیازهای کشور در این حوزه را تامین می کند. آماده سازی زیرساخت ها و فضای مورد نیاز و تجهیز آن نیز به وسیله دانشگاه امیرکبیر انجام می شود.

وی گفت: علاوه بر دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دارای ابررایانه است و این دانشگاه نیز همزمان با دانشگاه امیرکبیر اقدام به راه اندازی سوپرکامپیوتر کرد اما در ادامه با مشکلات بودجه ای و اجرایی برخورد کرد.