همکاری دو دانشگاه برای ارتقای فناوری اینترنت اشیا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر و مشاور علمی و پژوهشی وزیر ارتباطات، به منظور همکاری در زمینه ارتقای اینترنت اشیا، از دانشکده مخابرات بازدید کرد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه IOT (اینترنت اشیا) اظهار داشت: با توجه به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اینترنت اشیا، دانشگاه امیرکبیر و دانشکده پست و مخابرات همکاری های لازم را با یکدیگر دارند.

معتمدی با اشاره به ارتقای نظام آموزشی دانشکده پست و مخابرات، تاکید کرد: با توجه به اینکه دانشکده پست و مخابرات راهی به سوی مجموعه مخابرات کشور است بنابراین باید برای ارتقای نظام آموزشی آن گام برداریم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۱۱۰ عضو هیات علمی است و ظرفیت های خوبی در حوزه IT دارد، افزود: علاقمندیم همکاری لازم را با دانشکده پست و مخابرات در این حوزه داشته باشیم.

وی با تاکید به موضوع هوشمندسازی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی را از دانشگاه امیرکبیر در حوزه انرژی آغاز کردیم. به طوری که از این طریق می‌توانیم ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم. بنابراین در این حوزه با IOT و BMS ساختمان های هوشمند را تقویت خواهیم کرد.

در این دیدار، وحید یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به همکاری سه جانبه دانشگاه های خارجی، دانشگاه امیرکبیر و دانشکده پست و مخابرات و ابراز رضایت از همکاری با دانشگاه امیرکبیر در زمینه اینترنت اشیا خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا تفاهم نامه سه جانبه میان این دانشگاه ها منعقد شود که در این زمینه دانشجویان بدون آزمون در دانشگاه های خارجی پذیرش شوند. در این زمینه تاکنون مذاکرات خوبی انجام شده است.

رئیس دانشگاه امیرکبیر در بازدید از بخش های مختلف دانشکده پست و مخابرات، از نزدیک در جریان فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر در این دانشکده قرار گرفت.