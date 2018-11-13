لیگ دوچرخه سواری کراس کانتری بانوان کشور در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان بانوان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در رشته کراس کانتری با شرکت ۱۷ ورزشکار در قالب ۸ تیم در پیست دوچرخه سواری کوهستان منطقه گردشگری اراک روز سه‌ شنبه پیگیری شد.

در نهایت در رده سنی بزرگسالان مونا فرح بخشیان از تیم رکابزنان تهران قهرمان شد، شیرین زرین کلاه از تهران بر سکوی دوم ایستاد و شیوا توکلی از بوشهر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

براساس گزارش مهر، در رده سنی جوانان هم مهوش شبانی از بوشهر بر سکوی نخست ایستاد، سحر عسگری از مرکزی نایب قهرمان شد و فاطمه رحمانی نژاد از مرکزی مقام سوم را کسب کرد.

گفتنی است، مرحله سوم و نهایی مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور در رشته های دانهیل و کراس کانتری آقایان و کراس کانتری بانوان از تاریخ بیستم ماه جاری به میزبانی اراک آغاز شده بود.