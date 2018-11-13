دستگیری سارقان مسلح طلافروشی در کرج پیش از انجام سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر نقشه سرقت مسلحانه توسط یک باند پنج نفرِ در منطقه ۴۵ متری گل شهر موضوع به‌صورت ویژه دردستورکار مأموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تحقیقات در این زمینه انجام شد و بعد از چندین روز کار اطلاعاتی بر روی عناصر این باند، سرکرده باند سرقت شناسایی و طی چندین عملیات ضربتی، تمامی اعضای باند دستگیر شدند.

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح کمری، تیر جنگی، و دو دستگاه خودرو کشف شد.

سرهنگ نادربیگی گفت: متهمان پس از دستگیری به نحوه چگونگی تدارک و آماده‌سازی برای سرقت مسلحانه طلافروشی در ایام تعطیلات اخیر اعتراف کردند.

به گفته وی متهمان جهت تحقیقات بیشتر همچنان در اختیار پلیس آگاهی استان قرار دارند.

گفتنی است؛ ماه گذشته نیز یک فقره سرقت مسلحانه در منطقه حصارک کرج رخ داد که سارق در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.