بازارچه صنایع دستی در شرق مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه بعدازظهر سه شنبه در جلسه بررسی طرح های گردشگری شرق استان از اختصاص یک قطعه زمین ۲۰۰ متر در شهرستان گلوگاه، دو قطعه زمین در شهرستان بهشهر و یک نقطه در شهرسان نکا برای احداث بازارچه دایمی صنایع دستی خبر داد و گفت:مطالعه نحوه عرضه محصولات و چگونگی فروش و استقبال از این بازارچه های صنایع دستی نیز در حال انجام است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به اجرایی شدن مدیریت یکپارچه عباس آباد بهشهر با حمایت و همکاری فرمانداری بهشهر تا دو ماه آینده اشاره کرد و افزود: دغدغه سازمان در مدیریت یکپارچه مالکیت نیست بلکه می خواهیم تنها ضوابط میراثی در مجموعه تاریخی که در لیست آثار جهانی به ثبت رسیده اجرایی شود.

فرزانه با بیان ان مطلب که در واگذاری تالاب میانکاله مشکل قانونی داریم یادآور شد:این منطقه از سوی کمیته ملی طبیعت گردی واجد شرایط سرمایه گذاری است اماانتخاب سرمایه گذار باید با حساسیت ویژه ای صورت پذیرد تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

وی تصریح کرد: استفاده از تمامی ظرفیت های اسان مستلزم تدوین سند چشم انداز گردشگری است تا براساس آن برای استفاده بهینه از این جاذبه های استان برنامه ریزی شود و جاذبه ها نیز به ظرفیت گردشگری تبدیل شود.