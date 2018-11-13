به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ظهر امروز در شهر بخارست رومانی آغاز شد که نمایندگان ایران با سه پیروزی و دو شکست همراه شدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان تا این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم هلاری ماگیسالو از استونی را ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعدی به مصاف رضوان آرنات از رومانی می رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم حسین اسدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم برابر کوزوب از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست خورد. وی باید برای راهیابی به گروه بازنده‌ها در انتظار فینالیست شدن رقیبش باشد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول برابر راماز زوئیدزه از گرجستان با نتیجه ۱۲ بر ۴ مغلوب شد و او هم باید برای رسیدن به گروه بازنده ها منتظر رسیدن رقیبش به فینال باشد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم مهدی ابراهیمی در دور نخست خود داوید لوسونزی از مجارستان را با نتیجه ۹ بر ۴ شکست داد و باید در دور دوم به مصاف برهان آکبوداک از ترکیه برود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز علی اکبر حیدری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم برابر مجیا کاستلو از هندوراس با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید او در دور بعدی باید به مصاف یوتا نارا از ژاپن برود.