به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی که در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، اظهار داشت: برای اینکه به حداقل سهم خود در اقتصاد بین الملل برسیم، باید از حداکثر توان بخش دولتی و خصوصی کشور استفاده کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی، موضوع سرمایه گذاری خارجی از بحث ضرورت عبور کرده و تبدیل به یک امر اجتناب ناپذیر برای کشور شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به الزامات استفاده از سرمایه خارجی، اظهار داشت: ایجاب استفاده از سرمایه خارجی فقط محدود به موضوع تامین مالی نیست بلکه تاکید بر انتقال تکنولوژی و محرک موتور اقتصاد کشور نیز در آن وجود دارد.

دژپسند با بکار گیری تعبیر عقاب گونه برای شکار فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی، تصریح کرد: باید با پرواز در بالاترین ارتفاع، مناسب ترین فرصتهای سرمایه گذاری را شناسایی و جذب کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر لزوم پهن کردن فرش نفیس دستبافت قرمز برای سرمایه گذاران داخلی آنرا در جذب سرمایه گذاران خارجی موثر دانست و تاکید کرد: یکی از معیارهای انتخاب مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، برنامه های آنان برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و از طرف دیگر شاخص ارزیابی مدیران، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران با دارا بودن منابع عظیم معدنی و طبیعی و سهم 1.2 درصدی جمعیت و وسعت، نیازمند تلاش بیشتر برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: به سرمایه گذاران باید بخاطر خدمتی که به مردم در جهت تولید و اشتغال می کند باید احترام گذاشت.

دژپسند در پایان ضمن تبریک اعیاد مربوط به ماه ربیع الاول، تاکید کرد: باید با اقدامات خوبی که در اقتصاد انجام می دهیم، همراه با جشن های هفته وحدت، شادی ناشی از این اقدامات را نیز در نهاد مردم ببینیم.

پیش از سخنان وزیر اقتصاد، محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی هیات سرمایه گذاری خارجی ارائه کرد.