به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت تیپیجی، با توجه به توقف فعالیت نمایندگی شرکت دی اچ ال در ایران، شرکت تیپیجی، گروه پیشتاز تهران، بهعنوان نخستین پست خصوصی سریع داخلی و بینالمللی این افتخار را دارد جایگزین ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان این نمایندگی اعم از افراد حقیقی، حقوقی موسسههای دولتی و غیر دولتی و بانکها شود.
این گزارش حاکیست شرکت تیپیجی به همراه همه نمایندگیهای خود در سراسر کشور آماده دریافت اسناد، مدارک، محصولات و نمونههای تجاری انواع دارو از سراسر دنیا و ارسال آن به مردم شریف ایران و نیز از داخل به خارج از کشور است.
روابط عمومی گروه پیشتازان تهران تاکید کرد: خوشبختانه شرکت تیپیجی همچنان با قدرت و تلاش شبانه روزی مدیران و پرسنل خود در سراسر کشور، ارسال امانتهای حقوقی و حقیقی به سراسر دنیا را در کمترین زمان ممکن انجام میدهد.
نشانی نمایندگیهای تیپیجی:
بندرعباس:بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی، چهارراه فاطمیه، جنب شیرینی سرای شیرینکده (تلفن مدیریت ۰۹۱۷۰۰۷۰۴۴۵ - تلفن دفتر ۰۷۶۳۲۲۴۸۷۲۱)
شیراز: خیابان عفیفآباد، کوچه ۳، ساختمان اول، سمت چپ، طبقه ۳ (تلفن مدیریت ۰۹۱۷۳۰۰۶۵۵۸ - تلفن دفتر ۰۷۱۳۶۲۷۱۷۳۲)
ساری: بلوار طالقانی، روبهروی بانک ملی ایران، کوچه گلها، ساختمان مادر، طبقه همکف (تلفن مدیریت ۰۹۱۱۱۱۵۸۱۶۶ - تلفن دفتر ۰۱۱۳۳۱۰۹۹۲۴)
کرمان: خیابان امام جمعه، بین کوچه شانزدهم و هجدهم، ساختمان پیوند طبقه اول (تلفن مدیریت ۰۹۱۳۷۴۵۹۸۲۲ - تلفن دفتر ۰۳۴۳۲۴۷۵۱۱۰)
مشهد: بلوار آموزگار شهید رجایی، نبش خیابان آموزگار، شهید رجایی ۴ (تلفن مدیریت ۰۹۱۰۰۶۲۳۰۲۹ - تلفن دفتر ۰۵۱۳۶۰۱۰۵۳۰)
اصفهان: خیابان سجاد، ابتدای خیابان شهید خلیلی، ساختمان صبا، طبقه همکف (تلفن مدیریت ۰۹۱۰۰۶۲۲۹۴۱ - تلفن دفتر ۰۳۱۳۶۶۰۲۵۲۳)
کرج: خیابان طالقانی شمالی، بعد از پارک شرافت، ابتدای خیابان ۱۲ متری انقلاب، طبقه فوقانی گل فروشی رز، پلاک ۴، طبقه ۲ (تلفن مدیریت ۰۹۱۰۰۶۲۲۹۵۵ - تلفن دفتر ۰۲۶۳۲۲۰۶۹۵۴)
یزد: چهارراه فاطمیه، بلوار منتظر قائم، روبهروی مبل پاتریس، ساختمان شماره ۴، طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی شماره ۴ (تلفن مدیریت ۰۹۱۰۸۱۷۰۱۳۳ - تلفن دفتر ۰۳۵۳۶۲۸۸۳۰۳)
عسلویه: میدان لنج، روبهروی بخشداری قدیم، پاساژ سما، طبقه ۲، پلاک ۴ (تلفن مدیریت ۰۹۱۹۹۰۱۹۶۶۵ - تلفن دفتر ۰۷۷۳۷۲۶۵۴۸۴)
کیش: روبهروی هایپر مارکت، ویلاهای مروارید، بلوک ۵، طبقه ۳، واحد ۶ (تلفن دفتر ۰۷۶۴۴۴۲۲۹۰۶)
رشت: چهارراه گلسار، پشت اداره مخابرات، خیابان بنت الهدی، ساختمان یاشار، طبقه ۴، واحد ۱۱ (تلفن مدیریت ۰۹۱۹۸۳۳۲۴۳۱ - تلفن دفتر ۰۱۳۳۲۱۱۰۷۰۷)
تبریز: پاستور جدید، تقاطع رضانژاد و پاستور، به سمت میدان فدک، کوی شهدای ۲۸ دی، پلاک ۱۷، طبقه همکف (تلفن مدیریت ۰۹۱۹۸۳۳۲۴۵۷ - تلفن دفتر ۰۴۱۳۳۳۷۳۷۹۲)
ماهشهر: ناحیه صنعتی، بلوارساختمان برق، جنب چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی (تلفن مدیریت ۰۹۹۰۰۱۳۵۴۰۵ - تلفن دفتر ۰۶۱۵۲۳۴۳۴۶۷)
اهواز: زیتون، کارمندی، خیابان زهره، بین کمیل و بندر، پلاک ۹۰ (تلفن مدیریت ۰۹۱۶۳۸۰۳۹۶۴ - تلفن دفتر ۰۶۱۳۴۴۹۱۴۵۱)
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