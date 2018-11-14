فرود مریخ نورد به طور زنده پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، ناسا روز گذشته اعلام کرد که فرود مریخ نورد «اینسایت» را به طور زنده پخش خواهد کرد تا افراد علاقمند بتوانند لحظات هیجان انگیز فرود آن بر روی سیاره سرخ رنگ منظومه شمسی را به طور لحظه به لحظه مشاهده کنند.

این رویداد در تاریخ ۲۶ نوامبر یعنی کمتر از دو هفته دیگر از طریق تلویزیون ناسا، وب سایت ناسا و همین طور حساب های ناسا اینسایت در توئیتر و فیس بوک پخش زنده تلویزیونی خواهد شد. آخرین بار شش سال قبل ناسا فرود یک فضاپیمای خود به نام کیوریسیتی را به طور زنده پخش کرد.

اینسایت در تاریخ پنجم ماه می به فضا پرتاب شد و اولین مریخ نوردی بود که بعد از کیوریسیتی در سال ۲۰۱۲ روانه این سیاره شد. وظیفه اینسایت مطالعه عمیق مریخ است تا دانشمندان بتوانند نحوه شکل گیری این دنیای صخره ای و شنی را دریابند.