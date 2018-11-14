دولت فرانسه به کارگردان ایرانی ویزا نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، نخستین ساخته علیرضا معتمدی در بخش مسابقه سی و سومین جشنواره جهانی بلفور به نمایش درمیآید.
این جشنواره که ۱۷ تا ۲۵ نوامبر مصادف با ۲۶ آبان تا ۴ آذر در شهر بلفور فرانسه برگزار میشود با تمرکز بر فیلمهای اول، دوم و سوم فیلمسازان تلاش میکند تا استعدادهای تازه را به سینمای جهان معرفی کند.
یکی از ویژگیهای این جشنواره جلسات گفتگوی مفصل درباره فیلمها است که با حضور فیلمسازان و مهمانان جشنواره برگزار میشود اما از آنجایی که دولت فرانسه از ارایه ویزا به کارگردان فیلم «رضا» خودداری کرده است با وجود برنامهریزیهای صورت گرفته علیرضا معتمدی نمیتواند فیلم خود را در این رویداد جهانی همراهی کند.
میترا فراهانی کارگردان و تهیهکننده ایرانی یکی از اعضای هیات داوران این جشنواره است. وی مستند «فیفی از خوشحالی زوزه میکشد» را درباره بهمن محصص ساخته است و یکی از تهیهکنندگان آخرین فیلم ژانلوک گدار «کتاب تصویر» است که امسال برنده نخل طلای ویژه جشنواره فیلم کن شد.
«رضا» فیلم تحسینشده هیات داوران جشنواره فیلم بمبئی، پیش از این در جشنوارههای سائوپائولو برزیل، هانوی ویتنام و مومبای هند به نمایش درآمده است.
علیرضا معتمدی، سحردولتشاهی، ستاره پسیانی، رضا داوودنژاد، افسر اسدی، سولماز غنی، پانتهآ مرزبانیان بازیگران «رضا» هستند و عرضه و پخش جهانی آن را محمد اطبایی (مستقلهای ایرانی) برعهده دارد.
عکس ها از سمیه جعفری است.
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