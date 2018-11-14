انتشار «هنر و زیبایی نزد روزبهان بقلی» و «شاهنامه ابراهیم سلطان»

افشین شیروانی، سرپرست موسسه متن فرهنگستان هنر درباره کتاب‌های در دست انتشار این موسسه به خبرنگار مهر گفت: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر در هر سال برای تامین منابع مطالعاتی دانشجویان و علاقه‌مندان کتاب‌های متعددی را منتشر می‌کند. امسال نیز ما عناوین مهمی را منتشر کرده و تعدادی نیز در دست انتشار داریم که یکی از آنها «هنر و زیبایی نزد روزبهان بقلی» نوشته دکتر سعید بینایی مطلق است.

وی افزود: انتشار «شاهنامه ابراهیم سلطان» با تلاش و کار علمی اکرم احمدی توانا، مجموعه مقالات «هنر و اخلاق» تالیف جمعی از نویسندگان، «کتابت قرآن در عهد غزنوی» تالیف مهدی صحراگرد و ترجمه کتاب «نقش و رنگ در قالی‌های مشرق» نوشته پی آر جی فورد، از دیگر آثاری است که به زودی منتشر خواهیم کرد. مجموعه فلسفه برای دانشجویان هنر با عنوان «در قابی دیگر» را هم در حال انتشارش هستیم. از این مجموعه تاکنون کتاب‌هایی چون «دلوز در قابی دیگر»، «دریدا در قابی دیگر»، «کریستوا در قابی دیگر» و... منتشر شده بودند که امیدوارم به زودی مجلد «باختین در قابی دیگر» هم منتشر شود.

شیروانی ادامه داد: پس از بستن تفاهم‌نامه همکاری میان فرهنگستان هنر و کتابخانه موزه بریتانیا، ما اجازه انتشار «خمسه شاه طهماسب» را که متعلق به این نهاد بود، گرفتیم و آنها نیز فایلی از کل نسخه را در اختیار ما قرار دادند. امور چاپ این نسخه نفیس انجام شده و ما اکنون به دنبال جذب اسپانسر برای انتشار آن هستیم.

مدیر موسسه متن فرهنگستان هنر در توضیح این کتاب نیز چنین گفت: «خمسه شاه طهماسب» از جمله نفیس‌ترین و مهم‌ترین نسخه‌های خطی ایران است و شامل پنچ مثنوی نظامی است. این نسخه‌ ۴۰۴ ورق و ۸۰۸ صفحه دارد. تاریخ انجام آن ۹۴۶ هجری و مزین به ۱۴ قطعه نقاشی، یک جفت شمسه، سرلوح مزدوج و ده‌ها کتیبه مذهّب است. هر صفحه حاشیه‌ای دارد که عنوانش تشعیر و حل‌کاری است. این نسخه به لحاظ خوشنویسی ممتاز است. کتابت آن به قلم شاه محمود نیشابوری و تذهیب آن از بهترین نمونه‌های تذهیب عهد صفوی است. نگاره مشهور «معراج پیامبر» نیز اصلش در این نسخه است. شناسایی نسخه‌های خطی و میراث هنری ایرانی در سراسر جهان کار فرهنگی بسیار مهمی است که اکنون توسط فرهنگستان هنر در حال انجام است.

شیروانی همچنین به همکاری موسسه متن با پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر نیز اشاره کرد و ادامه داد: با پژوهشکده هنر فرهنگستان هم چند کار مشترک را در دست انجام داریم. چندین کتاب توسط هیات علمی این پژوهشکده تایید شده که موسسه متن آنها را منتشر می‌کند. یکی از این عناوین «فرهنگ نمادهای چین» نوشته ولفرام ابرهارد است که با ترجمه امیرعباس زارعی منتشر می‌شود. «درآمدی بر تاریخ داستانی ایران پیش از اسلام» نوشته ندا اخوان اقدم و «کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزدهم خورشیدی» نوشته محمد حسین ناصربخت دیگر کتاب‌های پیشنهاد شده از سوی پژوهشکده هنر است که ما منتشر خواهیم کرد.