برگزیدگان مرحله اول پنجمین جشنواره موسیقی نوای خرم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات بررسی، داوری و انتخاب آثار متقاضی شرکت در پنجمین دوره جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) متشکل از رضا خرم، بردیا صدرنوری و ناصر ایزدی با انتشار بیانیه ای اسامی برگزیدگان مرحله اول این دوره را منتشر کرد.

در متن این بیانیه آمده است: «بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در پنجمین دوره جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) می رساند مرحله اول انتخاب برگزیدگان پس از ۱۰ روز بررسی و داوری بسیار دشوار به پایان رسید.

در ابتدا لازم است مراتب قدردانی و سپاس خود را از تمامی والدین داوطلبین شرکت در این مسابقات که در شرایط دشوار کنونی و با توجه به امکانات محدود در بسیاری از نقاط کشورمان از حضور فرزندان خود در این جشنواره حمایت کردند، اعلام نماییم. پس از آن از استادان، مربیان، مدیران و همکاران آموزشگاه ها و مؤسسات آموزشی و سایر عزیزانی که در تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به شرکت در این جشنواره و پربار نمودن آن نقش بسزایی داشتند بسیار سپاسگزاریم. ضمن اینکه از تمامی شرکت‌کنندگان این دوره از جشنواره که با ارسال اجراهای خود، تحت هر شرایطی و با هر امکاناتی عشق و علاقه خود را به هنر موسیقی نشان دادند مراتب قدردانی خود را اعلام می کنیم.

در این دوره از جشنواره و جایزه همایون خرّم ۱۵۲۴ نفر در قالب ۶۲۰ اجرای گروهی و انفرادی از ۲۷ استان و ۹۶ شهر کشور آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمودند. داوران این مرحله پس از ساعت ها مشاهده و بررسی آثار، در مجموع ۳۱۵ اجرا و ۱۰۱۱ نوازنده و خواننده را برای اجرای حضوری در مرحله رقابتی پنجمین دوره جشنواره انتخاب کردند. لازم به ذکر است هیات اجرایی و داوران جشنواره تمام توان و تلاش خود را به کار بستند تا حداکثر هنرجویانی که آثارشان از کیفیت نسبی برخوردار بود، پذیرش شوند.

در پایان ضمن تبریک به کلیه شرکت‌کنندگان در این جشنواره به پاس تلاش های تمامی این عزیزان لوح یادبود قدردانی الکترونیکی برای تمامی آنان ارسال می شود. آرزو داریم دوره بعدی جشنواره و جایزه همایون خرّم شاهد شرکت عزیزان بیشتری باشیم.»

اسامی پذیرفته شدگان برای اجرای حضوری در مرحله رقابتی به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام شده است:

*پذیرفته­ شدگان اجراهای تک­ نوازی و تک­ خوانی

ابوالفضل شریفی؛ مبارکه - ابوالفضل وارسته؛ کرج - احسان آذریان؛ شهرکرد - احسان بهرامی کرکوندی؛ اصفهان - احسان سوری؛ تهران - ارغوان فریدی؛ کرج - اشکان محمدی؛ خمینی شهر - اشکان نایبی؛ میانه - الحان بذرافکن؛ تهران - النا رضائی؛ تهران - امید وکیلی؛ فلاورجان - امید نواب دانشمند؛ اصفهان - امیر حسین دولخانی بوانلو؛ شیروان - امیر رضا مصاحب؛ تنکابن - امیرحسین افروز؛ فولادشهر - امیررضا حسین زادثانی؛ تنکابن - امیرمحمد آدوس؛ رشت - امیرمحمد گلی نجف آبادی؛ نجف آباد - انوشه کشتکار؛ بوشهر - ایلیا آقایی؛ آذرشهر- ایلیا بازیاری؛ بوشهر - ایلیا شاکری؛ تهران - ایمان تورانی؛ کرج - آرتین میرشاهی؛ مشهد - آرش کاویانی میاندشتی؛ شاهین شهر - آرمان تجری؛ تهران - آرمان جان احمدی؛ یزد - آرمیتا خاکسار؛ تهران - آرمین باقر کاسه گری؛ تنکابن - آرمین رجبی؛ کرج - آرمین ابرقویی؛ تهران - آرنیکا پورآقایی؛ تهران - آروین رحیم پور؛ کرمان - آریا علوی؛ بهارستان تهران - آریا قاسمی؛ کرمان - آریانا توصیفیان؛ کرج - آریانا داودی؛ شاهین شهر - آریاناز یاری؛ تهران - آرین امینی؛ کرمانشاه - آریوبرزن رستمی؛ کرج - آلما سالاری؛ تهران - آمستریس امینی؛ اصفهان - آنیتا اصغری؛ تهران - آنیتا نبوی؛ گرگان - آوا پریشانی؛ تهران - آوا نمازی؛ تهران - آوینا افشارنیا؛ شیراز - آیدا دباغی؛ اصفهان - آیدا صابر؛ رباط کریم -آیدا گرامی فهیم؛ شهریار - آیدا یزدان پناه؛ تهران - آیسان فتحی؛ اصفهان - آیلار بدرلو؛ قزوین - آیناز وارسته روان؛ یزد - بابک قلی زاده؛ مرودشت؛ باران شایان فرد؛ تهران - بامداد رضائی؛ تهران - بردیا قجر؛ تهران - بهار کندی؛ اراک - بهار خواجه دهاقانی؛ شاهین شهر - پارسا نایبی؛ میانه - پارسا خائف؛ اردبیل - پارسا دهقان؛ همدان - پارسا صادقیان؛ تهران - پارمیدا ایزدی؛ تهران - پارمین هراتی؛ تهران - پاشا صاحبان فرد؛ شیراز - پدرام فرامرزی؛ تهران - پرستو ابراهیمی؛ دلیجان -پرنیا یوسفی نژاد کلورزی؛ رستم آباد - پرنیان پارسایی؛ آبسرد - پری ناز قاسمی؛ ملایر - پریا سابقی؛ مشهد - پریا حاجی صادقیان نجف ابادی؛ نجف آباد - پوریا محمدپور؛ تنکابن - پوریا نعمتی نجف آبادی؛ نجف آباد - ترنم مُلایی؛ قم - تهمینه بختیاری؛ محلات - تینا طالبی؛ تهران - ثنا ملک محمدی؛ قم - جعفر زلفی پور؛ شهرکرد - چکامه امینی؛ کرج - حورا رستگار؛ تهران - داریوش رحیمی؛ نجف آباد - درین خیبری یگانه؛ کرج - دلارام گائینی؛ قم - دیبا والی؛ تهران - دینا آذری؛ تهران - دینا زمانی؛ تهران - دینا زنده باد؛ برازجان- دینا عزت زاده؛ تهران - رامتین سفیدگرشهانقی؛ کرج - رومینا قادری؛ شاهین شهر - ریحانه مشیریان؛ تهران - سارا آویژه؛ کاشان - سالار علیمرادی؛ تبریز - سامان جانبخش؛ بروجرد - ستایش سادات موسوی وند؛ کرج - سجاد عسگرخانی؛ شهریار - سجاد میقانی؛ تهران - سحر پیل گوش؛ تربت حیدریه - سروش مختاری؛ اصفهان - سورنا قجر؛ تهران- سهیل اسماعیلی؛ نجف آباد - سید ایلیا معصومی؛ تهران - سید محمد پویا انجم روز؛ قائم شهر - سید مهراد معراجی؛ تهران - سیدعلی رضویان؛ کرج – سید محمدرضا حسینی؛ دولت آباد- سیدعلیرضا فاطمی چتن؛ تنکابن - سیده صبا اسماعیلی؛ ساری - سینا تاجیک؛ شهرری- سینا بحرینی؛ شهرکرد - سینا گودرزی؛ خرّم آباد - صبا رجبی طرازکوهی؛ رشت -صبا حاج حسینی؛ اصفهان - صبا مرموری زاده؛ شاهین شهر - صدرا فلاحی؛ بروجرد - عارف فراضی؛ همدان - عسل پاکزاد؛ تهران - عسل رسولی نسب؛ تهران - علی رحمت پناه؛ تبریز - علی توکلی گارماسه؛ اصفهان - علی چراغی؛ مرودشت - علی صفایی قهنویه؛ مبارکه - علی اکبر حیدری؛ بروجرد - علی جوادی؛ محلات - علی دهقانی؛ گز - علی ملکی؛ تهران - علیرضا حاجی زاده؛ بوشهر - علیرضا محمدی؛ قم - عمادالدین مومنی؛ قم - غزل شکوری دیزجی؛ تبریز - فاطمه عاشوری؛ بوشهر - فاطمه پارساپور؛ اسلامشهر - فراز رهنما؛ آستارا - فراز محمودپور؛ تهران - فربد حناچی؛ نوشهر - فرزام احمدی؛ بندرگز - فرنوش اصلانی؛ تهران - فرهان منصوری؛ اصفهان - کارو شیردل؛ تهران- کسری رفیعی؛ مبارکه- کیانا امیری؛ کرج- کیانا حکاک؛ مشهد - گلسا فاضل نیا؛ بیجار، لیانا بهرامی؛ شهریار - مانلی مصطفی؛ کرج- ماهک رحیم زاده ضیابری؛ بندر انزلی - متین هراتی؛ تربت حیدریه - متین مهدیزاده؛ اردبیل - محراب قلعه جوقی؛ میانه- محمد امین رضاخانی؛ کرج - محمد امین میاندوآبی؛ اصفهان - محمد حسن بادی؛ قم - محمد دانیال خواجویی؛ کرمان - محمد رستمی؛ مشکین شهر - محمد روشنی؛ الیگودرز - محمد سام کیانی؛ تهران - محمد شعبانی؛ تنکابن - محمد مهدی حیدری؛ قم – محمد فتاحی؛ دولت آباد - محمد مهدی عباسی؛ کرج - محمد یوسفیان؛ میانه - محمدامین نباتی؛ اصفهان - محمدجواد صدری؛ اصفهان - محمدرضا پاریاب؛ رشت - محمدرضا الهی؛ مشکین شهر - مرتضی اخباری؛ تربت حیدریه - مرتضی خلیلی؛ گرگان - مریم توکلی؛ خمینی شهر - مریم عباسی مزار؛ تهران - محمد فتاحی؛ دولت آباد، مریم فاضل؛ نجف آباد - مریم نجاریان؛ یزد - ملیکا قیطاسوند؛ کرج - مهدی احمدوند؛ شهریار - مهدی احمدی میرقائد؛ نجف آباد - مهرسا قلعه جوقی؛ میانه - مهرشاد شجاعی فر؛ بندر انزلی - مهیا کریمی؛ فلاورجان - میرارشیا مسلّمی عقیلی؛ کرج - میلاد رجبی؛ سمنان - نازنین مدیر؛ اصفهان - نازیلا بابایی؛ شیراز - نرگس حقیقی؛ نجف آباد - نسترن یوسفیان؛ تهران - نفس خرّمیان اصفهانی؛ اصفهان - نگار یاسمنی فریمانی؛ مشهد - نگار حفیظی؛ شهریار - نگار عباس زاده؛ ساری - نگین بهروزی‌فر؛ کرج - نگین رمضانی؛ قزوین - نوا نمازی؛ تهران - نوشین وطن پرست؛ کرج - نیکا سلیمانی فرد؛ تنکابن - نیلوفر سقایی؛ مشکین شهر - نیوشا آقامجیدی؛ کرج - هانیه اسدی؛ تهران - هانیه زینلی؛ کرمان - یاسین آذره لاکه؛ رودبار - یاشار پوررضا؛ کرج - یسنا داوری؛ اصفهان - یسنا یگانه؛ تهران - یکتا جناب؛ تهران - یلدا روحی کوشالشاه؛ شهریار - یونس ذوالفقاری؛ تهران.

*پذیرفته­ شدگان اجراهای ۲ و ۳ نفره

النا طرزی- حسام حق ویردی زاده؛ تهران (آموزشگاه موسیقی بام)؛ همخوانی و همنوازی پیانو و آواز، الینا اقدسی یکتا-ستایش السادات ابراهیمی مقدم؛ کرج- همنوازی پیانو و ویولن، امید احمدی پور- ایلیا فاضلی پور؛ کرمان - همنوازی ویولن و تمبک، امیررضا مومنی- دانیال رادبخت- متین هاشمی ثابت؛ کاشان (گروه رهاب-مجیدخلیق) - همنوازی سنتور و تار و تمبک، امیرسالار ادیب راد - مرسانا مختاری؛ نجف آباد - همنوازی بلز و فلوت، امین جمشیدی – ماهان کریمی؛ فلاورجان (موسسه فرهنگی هنری نی نوا) - همنوازی سنتور و تمبک؛ آرمین رمضانی- محمد مهدی فرضی؛ کرمانشاه (گروه کاوش) - همنوازی ویولن و تمبک، آریا احمدی- امیرمحمد حامدی؛ شازند؛ همنوازی ویولن و تمبک، آیدا عبدالملکی- مهدیس هاتف - ایلیا علیمی- تهران؛ نجف آباد (أموزشگاه موسیقی الف-محمدرضا فیاض) - سنتور، تمبک و آواز، بارمان رسولی نژاد- پانیا جمیلی؛ شهریار- همنوازی تار و پیانو، پارمیس جاوید-پارسا جاوید؛ تهران؛ تکنوازی تار و سنتور، پونه رمضان نژاد - ماهور عقیلی - سینا نوشادی؛ تهران - پیانو و تمبک و آواز، تبسم احمدی- امیرحسین حقایق؛ قم (وحید خرّمی) - همنوازی تار و تمبک، چاووش شمس - پیام غمگسار؛ چالوس - همنوازی فلوت و پیانو، خاطره فکرآزاد - کامیار فکرآزاد؛ بندر انزلی - همنوازی سنتور و تمبک، دانیال اردلان- سارا غفاری؛ مارلیک (گروه موسیقی زلفا-حمیدرضا ملکی) - همنوازی سنتور، دینا ابراهیمی- نازنین فولادپنجه - آرش حاج تقی؛ شهریار (گروه موسیقی پژواک-ساسان فولادپنجه) - همنوازی سنتور و تمبک، ریحانه احمدی پیله ور- پارمیس موسوی- کیمیا بیگلری؛ کرج (گروه موسیقی هونیاک) - همنوازی ویولن، پیانو و تمبک، ژینا عدالت نمین- راشین عدالت نمین؛ تهران – همخوانی، سعید اسماعیلی - علیرضا شمس - یونس اشراقی؛ اصفهان (گروه وصال، آموزشگاه موسیقی آوا) - همنوازی سنتور، تار و قانون، سهند سفیداری- تهمینه صادقی؛ شهریار (گروه خیال) - همنوازی تار، سید بردیا محمودی- ایلیا فخریان نجفی کاشانی - سارینا صالحی؛ شهریار (آموزشگاه موسیقی آزاد) - همنوازی تار و سنتور، سیدمحمدطاها- غزاله مختاری؛ قم (آموزشگاه موسیقی چکاوک-میثم قربانی فرد) - همنوازی تمبک و پیانو، سینا طاهرخانی- مریم مقدس؛ تهران (آموزشگاه موسیقی منادی) - همنوازی سنتور و تارباس، شکیبا امیری- امیررضا موذن- سیدمانی هاشمی؛ رشت - همنوازی ویولن و تمبک، طاها نیک خواه - امیرعباس جمال زاده- محمد امین کیا حسینی؛ تنکابن (آموزشگاه موسیقی آوای سام) - همخوانی و همنوازی تمبک، سنتور و آواز، عرشیا محمدی -افرا اصلان حسینی؛ تبریز - همنوازی تار و دف، عرشیا ملتجی - پریا فرهادی؛ اصفهان (گروه جانان) - همنوازی کمانچه و قانون، عسل ثبوتی اباصلتی- غزل ثبوتی اباصلتی؛ تهران - همنوازی ویولن و تمبک، علی احمدوند- بنیامین احمدوند؛ درود (گروه سخن) - همنوازی سنتور و تمبک، علی پورشبان- ایمان حججی- ابوالفضل آریایی؛ نجف آباد (آموزشگاه موسیقی فراز) - همنوازی تمبک، پیانو و ویولن، علی مثقالی- محمد مثقالی؛ قم - همنوازی ویولن و تمبک، غزاله اسمعیل زاده-آرین نیکمرد نمین؛ کرج - همنوازی پیانو و فلوت، مازیار قندهاری-امیرحسین خانلقی؛ نیشابور-همخوانی و همنوازی سه تار و آواز، مانی طاهری-امین شمس؛ اراک -تکنوازی ویولن و تمبک، مانی مهدوی ایزدی- نازگل فتاحی طبری؛ تنکابن - همنوازی سنتور و تمبک، مایا حقیقی راد-دیانا اعظمی-آرتین شعبانی؛ کرج - همنوازی قانون، ویولن و نی، متین موسوی آغچه بدی - علیرضا قاسمی فلاورجانی؛ فلاورجان (موسسه فرهنگی هنری نی نوا) - همنوازی سنتور و تمبک، محمد یوسف فلاح - محمدمعین فلاح - محمدحسین فلاح؛ گلپایگان (گروه سنتی پسران ایران، آوای نی) - همنوازی ویولن، سنتور و تمبک، محمدامین ابراهیمی-پرهام وفایی؛ قم (وحید خرّمی) -همنوازی ویولن و پیانو، محمدامین قافله باشی- هستی حسنی؛ قزوین (آموزشگاه موسیقی ترانه عارف) - همنوازی پیانو و ویولن، محمدرضا غلامی- محمدحسین غلامی- پدرام فرقدانی؛ اصفهان (آموزشگاه موسیقی دیگر) - همنوازی تار، تمبک و آواز، مهتاب حبیبی- علی نظام آبادی؛ اراک (گروه مهتاب) - همنوازی ویولن و تمبک، مهدی شیرپوری- هاتف شمسی خانی- محمدرضا رحمانیان-؛ سمنان (گروه صبا) - همنوازی تار، سنتور و تمبک، مهدیار رستمی کوپائی- بهار رستمی کوپائی، اصفهان (گروه بهار) - همنوازی ویولن و پیانو، نیما بناری- کیان کوچک زاده؛ یزد (گروه موسیقی آوای فردا) - همنوازی پیانو و ویولن، نیما نایب آقایی- نیما عبدی؛ بروجرد (آموزشگاه موسیقی ماهور- مجید ناصری) - همنوازی تار و تمبک، ویدا بیرجندی- سوگل اجلال منشان -صدف افشاری مفرد؛ تهران (گروه ماهور) - همنوازی تار، سنتور و تمبک، هیوا زیبایی- یاسمن اسکندری - گلسا ذوالفقاری، کرج (گروه دلنوازان) - همنوازی تار، یسنا مرادی- سجاد توکلی؛ فلاورجان (مؤسسه فرهنگی هنری نی نوا) - همنوازی سنتور و تمبک، یلدا فاضلی نیا- عرفانه ولد بابا گلزاری- مهرزاد منصوری نژاد؛ اسلامشهر (آموزشگاه موسیقی آزاد) - همنوازی تار و پیانو.

*پذیرفته­ شدگان اجراهای گروهی

ارکستر باران (وحید خرّمی)؛ قم؛ ترنم ملایی -پرهام وفایی -علیرضا محمدی - محمدامین ابراهیمی -دلارام گائینی - پریا قدیریان -عرفان عبداللهی -عمادالدین مومنی - کوروش امیری کیان -فاطمه اخوان -امیرحسین حقایق -یسنا یگانه -پارسا بیدگلی -ثنا ملک محمدی - تبسم احمدی- مژده شاکریان - مهدیار رستمی - فاضل حسینیان، ارکستر چکاوک شیدا (مادح فقیه-حامد تحصیلی)؛ تهران؛ رامتین فقیه-آرتین فقیه- مهدی بابایی-ایلیا میرواسع-مهگل وثوقی- ملیکا صفایی کیا-ملینا قلی پور- امیرحسین سلیمانی-امیر حسین یوسفیان-الناسادات میرصانع- دینا فرمهینی فراهانی-پارسا جعفری- امیرسام رضایی لواسانی- دیانا قصریعقوبی- سیدعرشیا سجادیان- مهسان محمودی-تینا نوشفر- رهام حاجی نصیری-روشان حاجی رضایی- رهام صالحی-محمدمیلاد معصومی- باران جمشیدی-محمدصادق میرزاخانی-ثنا طاهری-سارینا کریمی نیک- آریانا لطفی- پریا کوشکستانی-مهراد نجفی- مژده جباری نیک-مهتاب لواسانی- شکیبا امیری- امیرمحمد حسین زاده-علی جعفرزاده، ارکستر گلها (پویا بنی اسدی)؛ کرمان؛ مینا کرمی نژاد رنجبر - سینا اسکندری - نجلا السادات علوی - آریا افزون - هلنا سعیدی - هلیا درخشان - امیر علی کریمیان - پانیذ کاراموز راوری - طه عارفی، ارکستر نوجوانان آکادمی موسیقی سرنا (محمد حسن علیخانی)؛ کرج؛ عارضی تکانتپه - صالح آقاعلیخانی- امیر مهدی عرب جعفری- آیلی فتاحی - منصور تاج الدینی- سارینا قدمی-محمد مهدی عباسی- رضا کمال زاده - امیر حسین باقری- ماریا ظهیری ، ارکستر نوجوانان آموزشگاه موسیقی نُوان(محمدرضا عموجوادی)؛ چالوس؛ چاووش شمس -دانیال محمودی - الناز قاسمی پول -هومن تذکر رضائی- نوا فقیه -پرند کیان - نوژان کیا کجوری -محدثه خان بابائی - سیده نازنین موسوی -آنیتا نورائی -امیرعلی پژوهش ، ارکستر نوجوانان رودکی تبریز(قادر رودکیان)؛ تبریز؛ افرا اصلان حسینی- سامین نجار پور استادی- هوراد شایان- برفین جعفرزاده-ادیب ایزدخواه-ثمین حامد جودت-آتنا شیخی-عرشیا محمدی- ساینا یوسف زاده- غزل شکوری- مهدی رضویلر-نیما زایر رفیعی - سینا شجری-سما شجری -پوریا زالی- آوا نجارپور-طاهر قبه زرین - نیلا جبرییلی - نسترن روشنی- علی افضلی- یسنا رهو- پارسا خائف-حسین خاوری، آموزشگاه موسیقی الهی (حسن الهی)؛ مشکین شهر؛ آرمین حجازی- محمدرضا الهی- نیلوفر سقایی- علیرضا محمدی اصل- عرشیا گلشنی-محمدرستمی-امین ایمان زاده- فراز فرحناک، آموزشگاه موسیقی آراد (هادی بایاری)؛ گرگان؛ آراد محرابی پور-مانی احمدی-فربد عظیم محسنی-فاطمه عظیم محسنی- آیه عظیم محسنی-پوریا شبانی-سینا مرعشی-حامد غلامی-محراب حسینی-محمد کریمی-شیرین فتاحی- پرهام رحیمی-پریا کشاورز -شیرین خلیلی پور-ایلیا خلیلی پور، آموزشگاه موسیقی آسمان (نیما شکر کردی)؛ دلیجان؛ علی حیدری- علی ابراهیمی-سبا جلالی- عرشیا حسنی، آموزشگاه موسیقی آسمان (محمدحسین فخاران)؛ دلیجان؛ پرستو ابراهیمی- آیدا جلالی- رضا ابراهیمی - علی حیدری - ایمان ابراهیمی - محمدحسین فخاران، آموزشگاه موسیقی آسمان (گروه چکاوک ۲)؛ دلیجان؛ مهرزاد منصوری- امیر علی رهنما- آرمین ابوالقاسمی- پرستو ابراهیمی - فاطمه رجبی، آموزشگاه موسیقی آفرینش (علیرضا ارجمندی)؛ یزد؛ سهیل میرجلیلی - نیما بناری-محمد کشاورزی پور- ایریک ارجمندی، آموزشگاه موسیقی آوا(افشین علوی)؛ کرج؛ میرارشیا مسلّمی عقیلی- اشکان دیانتی- معین مدنی محمدی- کیانا راثی- آرمیتا زحمت کش- فریدون نوروزی لرکی، آموزشگاه موسیقی آوادیس (امین صادقیان)؛ کرج؛ یلدا اکبری -رضائی کلج راستین - سیدحسین امینی -سارا یعقوبی - هستی قربانی پناه - امیرمهدی رئیسی - لوا صدقی-کیا صادقی - مریم مروجی- محمد علیزاده -آتنا معتمدی پارسا -پرند معافی - پروا معافی -سیده صبا صاحبی - علیرضا امین دهقان - پانته آ صد خسروی - امین جمالی - ستایش سادات موسوی وند - مانی صابر -محمد امین معینی، آموزشگاه موسیقی آوای شهریار (یلدا اهتمام)؛ اصفهان؛ بهار عابسی -باربد شاهزیدی -آرمین صادقی-یلدا اهتمام - بردیا بلوچستانی، آموزشگاه موسیقی آوای شهریار (گروه کاغذ رنگی) (شهریار بلوچستانی)؛ اصفهان؛ بردیا رحیمی مقدم- محمد تقی شیرازی سپهر- متین جانقربان- اشکان صادقی- آنیتا اعلمی هرندی - رادمهر ایرجی-باران عبودیت- بهنود عبودیت- عارف آدم زاده -آیدا دباغی-امیر حسین بشارت فر - آرش رحیمی- آریانا باقری - پارسا ضیایی - پرنیا ملکزاده- سورن پیرجمال - آرین صبوری نیا -سروش کشاورزیان، آموزشگاه موسیقی آهنگ (نجمه روحانی زاده)؛ اصفهان؛ زهرا احمدی- نگارسادات حسینی- مریم بدری- امیرعلی رحیمی بلداجی- مریم افشاری- نفس خرّمیان اصفهانی- زهرا کریمی- بهاره کریمی سیبکی- ریحانه صفایی- عرفان محسنی هماگرانی-عرفان مزروعی- تینا اشجع- مهتاب بدری- ماندانا مرادمند - عباس شکرالهی- کمیل بهرامی - محمدطاها زمانی، آموزشگاه موسیقی ترنم (مهرنواز نوشهر) (آرمان حیدریان)؛ چالوس؛ کیمیا کوچکی - زمانه هاشمی- غزل احمدی- شادیا پورحجتی- صدف صیاد- میترا صقری- بهار پاشا- نازنین عاصفی ، آموزشگاه موسیقی ترنم مهر (زهراکریمی)؛ شهریار؛ فاطمه احمد خانی -فاطمه طهماسبی - یگانه مرادی زاده - نازنین زهرا معصومی -پروین دخت عسگری -پرنیان فرجلو-بارمان رسولی نژاد - تهمینه صادقی -امیرعباس هفت لنگ -نیکی بختیاری -لیانا بهرامی -محمد پوریا محسنی - محمد پارسا محسنی -پانیا جمیلی -بردیا ناصری- آرش محمدزاده ، آموزشگاه موسیقی چاوش (مهدی پاک نیا)؛ همدان؛ محمد سبحان ترابی - پارسا دهقان - مهدیه شاه محمدی - محمد امین زارعی - آرش صادقی -یگانه حسینی - محمد امین افشاری - علی خدابنده لویی -آرش سلگی - علی یوسفی خلق -محمد فیاضی -آروین پور حمزه -ترنم مینایی - حسین زارع، آموزشگاه موسیقی چکاد (مهدی نشاط)؛ لاهیجان؛ درسا مرآت- علیرضا ترویجی- غزل علی نیا - پدرام باور - سودا رادان- آروین معینی نژاد- یسنا رضایی، آموزشگاه موسیقی چنگ (عباس صدرآبادی یزدی)؛ قم؛ صبا حقیقی -محمد جندقی -باربد بکائی -عرفان عبادی -سحر مقدم -پارسا نجف زاده -محمدرضا آق ساقلو -حانیه گرامی -ساره نادعلی -کاوه بکائی - النا رهنما، آموزشگاه موسیقی سارنگ کرج (حامد بالنده)؛ کرج؛ هستی کلانترزاده- فرنیان موسوی - کیانا امیری -رز گروهی - هیوا زیبایی - سید علی رضویان - حانیه بایرامی آقاباقر - تارخ کاووسی - ایمان تورانی - نیکی محمد حسن زاده فیروزمند - سنا سادات حسینی - نویان فرهی - مهتا حیدری - روژان رهبری - نازنین بهمنی - کیمیا امان پناه، آموزشگاه موسیقی شباهنگ (شهرام ابوعامری)؛ کرمان؛ ایلیا فاضلی پور-نرگس دهقانی-امید احمدی پور- سینا سلاجقه-پارسا شهریاری-کیان پوریزدان پناه، آموزشگاه موسیقی صدای مهرورزان (مهیار نجفی)؛ تهران؛ فربد شکوهی زاده- یانا رشیدی- مهجور شفیعی- ساغر مداحی زاده نصرت آبادی، آموزشگاه موسیقی طرز (مسیح وحیدا)؛ دولت آباد؛ محمد فتاحی-شکیبا طغیانی - حسین منصوری- محمد حسین احمدیان - حسام رفیعی- ندا محقق- مهلا فتاحی-فهامه ابناخون -عرفانه عابدی-هدیه اعظمی-سارا داوری- مهران داوری-امیر ملکی -سید محمد رضا حسینی -علی ملکیان-ستاره شکل آبادی-مبینا رضایی -علیرضا قربانی، آموزشگاه موسیقی عارف (محسن دهینی)؛ بابل؛ نیما آخوندی- فاطمه گیلانی فر- درسا مددی-پریسا رضاپور- آرین فخرآور-فرناز اسدی- پوریا علیزاده- نرگس مبینی- یگانه امیرسلیمانی، آموزشگاه موسیقی فراز (مجتبی شریفی)؛ نجف آباد، آموزشگاه موسیقی ملودی کهن (سامان محمدنبی)؛ تهران؛ صدف افشاری مفرد-یلدا جناب - سامان معتمدی -نیلوفر شایسته ارفع -دیبا بهروز-آریانا خادم اله آبادی - سبا امیری -رومینا دولتشاهی - رامتین تفقدی -آفتاب رجبی فولادکلائی -یونس ذوالفقاری، آموزشگاه موسیقی منادی (حسین سجودی)؛ تهران؛ سینا طاهرخانی- مهشید زینلی- مریم مقدس- علی رضا سلیمانی فر-ریحانه قاسمی- آرسام دوستی- مهدیار مزینانی- محمد امین جوهری- مینو نظام آبادی، آموزشگاه موسیقی نامیک (فیروزه مدیر خراسانی)؛ مشهد؛ پریا سابقی- رومینا خواجه نژاد- علیرضا آزاد- بنیامین یعقوبی، آموزشگاه موسیقی نوای پارس (نوای پارس دو) (اسماعیل کاظمی ورندی)؛ ساری؛ ثنا صدرایی- مهلا قبادی - یسنا روشن بین -گلسا بوشهری -حدیث نصیری - ستایش وندادی - نیکی صرمدی -امیرعلی هاشمی-آوا فیضی، آموزشگاه موسیقی نوای پارس (نوای پارس هشت) (حسین پورمظفر)؛ ساری؛ پارسا گل‌محمدی- مریم پازکی خلردی- فاطمه بزازی- امیرحسین نجاتی ساروی، آموزشگاه موسیقی نوای پارس (نوای پارس یک) (اسماعیل کاظمی ورندی)؛ ساری؛ کیمیا عباس زاده -هلیا حسین زاده - آدرینا روشن دل- ستایش حسینی سیاهدشتی - نیایش خلخالی- مینو اصغری سرخی - تارا علیزاده قادی کلایی -آتریسا ایمانی - اراد قیومی، آموزشگاه موسیقی نوای مهر (یوسف آبی)؛ کرج؛ امیر محمد یزدان پناه-حبیب صنعتی-ابولفضل وارسته- سید مسیحا موسوی- متین باغشایی- امیر حسین علی سواری-پدرام آبادی- دانیال عدل خانقاه- یاشار پوررضا، آموزشگاه موسیقی هزاردستان (جاوید رضایی)؛ رشت؛ نورا احمدی- شکیبا امیری-آتنا امانی-یکتا عبدالمحمدی- محمد امین حلاجیان-محمدمهدی صفرزاده- عرفان فرخی-محمدعلی استوار-امیر رضا موذن-عمادرضا قنبرپور- هلیا جعفری-ستایش محمودی- نیلوفر قلیزاده- سیدمانی هاشمی- محمدرضا پاریاب-طاها نوری، آموزشگاه موسیقی هشت بهشت (میثم سالکی کشاورز)؛ کرج؛ نیکا خلیلی - امیرمحمد عباسی -ماهان مرادی -مهرسا کشاورز -ویانا فیروزی - آوین رضائی -ملیسا مدنی - آرشیدا شهرجردی - سما قدمی - آرمیتا امیری آبدشتی - رایان جمال نژاد، آموزشگاه موسیقی هنرآفرین (حمید بهروزی نیا)؛ تهران؛ مریم پاک نژاد - پریسا پورمحمود - صبا وهابی- محمدعلی سبزواری - بهاره برزگر - کسری ماهروز اده - ارشیا زال - صبا مرتضی نژاد -حسن مجیدی نصر، آموزشگاه موسیقی هنرمند (کامران یعقوبی)؛ تهران؛ درسا ابراهیمی- امیرحسن شاهرضایی-درینا ابراهیمی- باران علی نژاد برمی- تانیا دارایی- الیسا غفاری خسروشاهی- رونیکا اسمعیلی، پیش دبستانی آواز گلها (پویا بنی اسدی)؛ کرمان؛ مهدی ادکیا - بهار قادری - مازیار میرحسینی - گلنار میرحسینی - روشا جعفری- آناهیتا ساروئیه - لیانا سعیدی - آرام افزون - پونه غیاثی - هلنا درخشان - آوا مژدگانی - پرهام امیری - سوشیانت سلاجقه - آندیا حسینی -پارسا ستاری - آیین کریمیان - سام یعقوبی - عماد رحیمی، گروه ایشتار (هنرستان موسیقی دختران تهران) (روژین طالب زاده نوری)؛ تهران؛ سروین فرح آبادی - روژین طالب زاده نوری - روناک پوران پیر - نیکا افکاری احمدآبادی - نازک کاشی - نهال سجادی - رها رضایی - یاسمن فرامرزی نژاد - آوا جلالپور - دیبا پیشدادی - عسل پورمند - پرتو فتاحی - سارینا جلالیان - مدیا افشارپور، گروه بیداد (مجتبی محمدی نیا)؛ تهران؛ امیر حسین قاسمی-محمدعلی تقی تهرانی- سامی اصغری- امین صفری- باربد محمدی نیا، گروه دلنوازان (زهره رنجبر)؛ نجف آباد؛ نرگس حقیقی- احسان فکوری- مهران لطفی- داریوش رحیمی، گروه دی؛ کرج؛ آرینا رضائی- نیما وادی پور- آذین دخت پی روی اصفهانی- شینا بشیرپور- حانیه گیاهی- شایلین عسگری - پارسا دماوندی، گروه سروش آسمانی (مسیح وحیدا)؛ فلاورجان؛ علی سعیدی باغ ابریشمی- فرناز طاهری باغ ابریشمی- ایلیا باهنر- نگار طاهری قهدریجانی، گروه شب نورد (سپاهان سینا) (آرش زمانی)؛ اصفهان؛ مهدی فرزان مهر-روزبه صف آرایی مبارکه ایی- ارسلان جعفری- صبا سادات حسینی - سید محمد سهیل موسوی بابوکانی- شروین ثنایی اصفهانی- شمس الدین محمد فرهودی- ساقی واحدی- ساغر واحدی- مریم توکلی، گروه فرزندان ایران (مریم عاقل کوجل)؛ سیاهکل؛ شروین آفریدون- ترنم محیطی-محمدطاها حقدوست- مرجان سمیعی- روناک فتحی - نسترن شاقلانی- آرتین پیروی- پویان مهدی پور- روژان فتحی - هدیه توکلی- راحیل فتحی- پرنیا قاسمی - ترنم فهیم فر - آوا اصغری، گروه کوبه ای سارنگ (سامان رهبر)؛ سمنان؛ نازنین علی نیا- علی نظیری-الیار توحیدی پور- ثمین غایبی-پریا ذوالفقاریان- نیایش کردی- ثنا نظری- آرتا اسکندرزاده- کیان کاشی- ابوالفضل وطنی- آریان عبدوس- مهبد شمس خوانی- امیرعلی شهاب- محمدامین طاهری- النا صمدیان- یاسمن زرگر-فاطمه مولایی- ستایش عشریه -بیتا رفیعی پور- شیدا رضایی-نیکان جبلی جوان- فریمهر عمران پور- شایان یغمایی- محمدرضا دهرویه-فرهان گلپایگانی، گروه نکیسا (صدا سدیفی)؛ تهران؛ بهار قهرمانی- بردیا شیرسلیمیان- کیمیا حیدری دستجردی- راحین جعفری نژاد، گروه نوای دشتی (گروه موسیقی نوای دشتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر) (سیدعطااله حسینی)؛ بوشهر؛ مبینا محمد رستمی-یکتا محمد رستمی - نیلوفر سلامی - زهرا چیکانی- نرجس بردستانی - فاطمه عاشوری - امیررضا منفرد - یکتا خاکی-سید صاحب لطیفی - محمود بهرامی - امیرعلی کردی، گروه نوجوانان آوانا (امید آزاک)؛ ملایر؛ ماهور رشیدی- علی میرزاخانی- طاها میرزایی- حنانه زرینی، مدرسه مهرآسا (آزاده لاله)؛ تهران؛ عسل فلاح زاده - درین امین شریفی- آناهید نستروند- زویا بهروزی -آوا درخشان زاده -آوا آریافر- نیکا سلیمانی- دیانا قاسمی رعیتی مرحبایی - مهرسا سادات طباطبایی فر - دل ارا سادات طباطبایی فر- لیا فلاحی اقدم - سارا اشعریون- الینا صمدپور- بنیتا آقابراتی - پارمیدا جلوه-عسل سادات عنبری-مانلی ثقفی- درسا خلیلی- هلیا کفاش- پرنیان تقی نژاد- یلدا کاشانی- سوفیا زمردی- مرسین گنجعلی-آنا پوررنجبر-الینا غلامی- صدف صانعی-نادیا قاسمی- مها مقدم-یکتا رضوانیان-فریماه خرّمی- فاطمه گیل ابادی، موسسه فرهنگی هنری نی نوا (علی کریمی)؛ فلاورجان؛ مجید جزایری - علی جمشیدی - صبا صادقی - رسول جمشیدی - امیر حسین یزدانی - فاطمه امینی -زهرا امینی -مریم امینی - مائده یزدانی - حاغظ حسینی فر - ثمین رهنما - آمستریس امینی - متین موسوی - فاطمه مغرور -شکیبا توکلیان - رضا رفیعی - علی قاسمی - علیرضا قاسمی - سجاد توکلی، هنرستان موسیقی دختران تهران (حنانه سعیدی)؛ تهران؛ فاطمه بهرامی -گندم عربی نژاد مقدم - زینب بابایی فرد - ساقی فارسیجانی-آتنا خاریابند- ماهور براره، هنرستان موسیقی روزنه (محمد مسلم زارعی)؛ سنندج؛ فرید غفاری - فرداد سعیدی - هورام ترابی-کیاست دانایی - اهورا خدامی، هنرستان هنرهای زیبا (اشکان شیردوانی)؛ مشهد؛ روزبه خداوردی –محمدعلی حوره چشم-صالح خطیبی-فرهاد اسلامی- سپهر حسین زاده- علی رضا ملکی- علی انصاری- کامران فضائلی- محمدرضا فیضی-محمدرضا علی نقی زاده.