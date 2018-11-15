دغدغه های تکراری ورزشکاران کردستان/همه چشم انتظارحمایت مالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روسای هیات های ورزشی شامگاه چهارشنبه جلسه ای را تحت عنوان تجلیل و گردهمایی هیئت های ورزشی با استاندار برگزار کردند درحالیکه جلسه هیچ گونه تجلیلی در سین برنامه های خود قرار نداده و فقط به بیان مشکلات تکراری در جلسه بسنده شد.

در جریان برگزاری این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید فعالان ورزش کردستان بار دیگر به بیان مشکلات و دغدغه های همیشگی خود پرداخته از مسئولان درخواست کمک و مساعدت داشتند.

تثبیت مدیرکل ورزش و جوانان باعث رسیدن به موفقیت بود

علی پژگول در این نشست گفت: وجود چنین رتبه هایی در ورزش کردستان نشان از تثبیت مدیر کل ورزش و جوانان در چند سال اخیر است که توانسته برنامه های خود را اجرا کند.

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان اظهار داشت: در تمام شغل ها افراد بیمه شده و یارانه دریافت می کنند اما ورزشکاران، مربیان و بعضی از روسای هیات های ورزشی حتی بیمه تامین اجتماعی نیز ندارند.

ورزشکاران در جامعه ما نادیده گرفته می شوند

رئیس هیات بوکس استان کردستان نیز گفت: ورزش در جامعه کنونی ما صِرف سلامتی جسم و روح نیست و وارد اقتصاد، جامعه و به یک غرور ملی تبدیل شده است و اما به ورزشکاران هیچ توجهی نمی شود.

اکبر جوهری عنوان کرد: طلوع و غروب عمر ورزشکاران کوتاه است زیرا استان ما استانی کم بُنیه از نظر اقتصادی است و ورزشکاران نیز به هنگام کسب مدال از مسئولین انتظار خواهند داشت اما مسئولان نمی توانند انتظار آنان را پاسخگو باشند و آنان سرخورده خواهند شد.

وی با بیان اینکه باید ورزشکاران را دید و به آنها توجه کرد، گفت: دست روسای هیات ها خالی و چشم انتظار به دست مسئولان هستند.

جوهری افزود: به جای افزایش سرانه ورزش در تلاش برای افزایش تعداد تخت های بیمارستان هستیم در حالی که بودجه وزارت ورزش در تمام ممالک جزو بیشترین بودجه ها است که در ایران متاسفانه این گونه نیست.

ادارات دولتی سالن های ورزشی خود را در اختیار مردم بگذارند

دبیر هیات پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان نیز گفت: قانون ماده ۸۸ به معضلی در ورزش استان تبدیل شده و باعث فعالیت افراد غیر ورزشی در اماکن ورزشی شده و باید مربیان به این افراد در خانه خود شهریه پرداخت کنند.

علی رضا غلامی با بیان اینکه تمام ادارات سالن ورزشی دارد، گفت: بسیاری از مردم شهرک ها نمی توانند فرزندان خود را به داخل شهر بفرستند زیرا هزینه ایاب و ذهاب و شهریه باشگاه بسیار بالا است اما می توان از آنها به رایگان در اختیار این افراد قرار گرفت.

وی افزود: انتقاد های تخریبی از جانب کسانی بیان می شود که در ورزش منافع دارند و دلسوز فرزندان این خاک نیستند.

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای کردستان اظهار داشت: نوک پیکان به سمت مدیر کل ورزش و جوانان کشیده شده و همه از این فرد انتقاد می کنند اما هیچ کس نمی داند که این فرد تنها و بوده و با دست خالی نمی توان فعالیت کرد.

لزوم اصلاح قانون ماده ۸۸ در استان های توسعه نیافته

رئیس هیات سوارکاری استان کردستان نیز گفت: ورزش حرفه ای دست خوش دنیای اقتصادی و بخش های خصوصی قدرتمند است و در استانی مانند کردستان که توسعه نیافته است ماده ۸۸ نه تنها نمی تواند به رشد بلکه مانع توسعه در ورزش کشور خواهد شد.

فیض الله پیری عنوان کرد: نمایندگان مردم در مجلس می توانند تبصره و متممی در مورد قانون ماده ۸۸ تنظیم کنند که استان های توسعه نیافته مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام و غیره از این قانون منع شوند.

فضای مجازی به فضای تخریبی تبدیل شده است

رئیس هیات کشتی استان کردستان نیز گفت: فضای مجازی به حالتی تبدیل شده که انسان سر شرمساری خم می کند و زیرا فردی مانند زحمت کش مدیر کل ورزش و جوانان را تخریب می کنند.



اشرف هدایت نژاد با بیان اینکه کسانی که زجر کشیده ورزش باشند ورزشکاران را درک می کنند، عنوان کرد: حامد جولایی خود از خانواده ورزشکاران بوده و آنها را درک می کند و در دوره وی از ورزشکاران تقدیر و تکریم شد.

بیمه ورزشی حمایتی از ورزشکار نمی کند

رئیس هیات ژیمناستیک استان کردستان نیز گفت: هیات ژیمناستیک بیش از پنج هزار و ۱۵۳ نفر ورزشکار دارد و تنها بیش از ۷۵ میلیون تومان به حساب هیات پزشکی ورزشی پول واریز کرده در حالیکه در طول سال ۵۰۰ تومان از هیات بنده حمایت نمی کنند.

امید شیخ احمدی عنوان کرد: اگر مدیریت بیمه ورزشی ورزشکاران دست خود هیات ها باشد بسیار می تواند به هیات و ورزشکاران کمک شود.

وی افزود: روسای هیات ها نباید مشکلات مالی داشته باشند و تنها به فکر مدیریت ورزشکاران و در تلاش برای ارتقا و رشد ورزش باشند.

کارگروه بیماران خاص استانداری از ورزش حمایت کند

فرزاد هلالی نیز در این جلسه با بیان اینکه هیئت پیوند اعضا و بیماری های خاص در چند سال گذشته مدال های رنگارنگی را کسب کرده است، گفت: کمیته بیماری های خاص استانداری در کارگروه خود با وجود پیگیری های فراوان توجهی به این هیئت نداشته است.

چنین جلساتی به منطور شناسایی ضعف های موجود در حوزه ورزش استان و پیدا کردن راهکار های مناسب برای خروج از مشکلات تشکیل می شود اما با وجود بیان درد های تکراری که و مشکلات کوچک و شخصی هیات ها استاندار در پیدا کردن مشکلات راه به جایی نبرد.

امید است در صورت تشکیل جلساتی این چنین در آینده با مسئولان استانی یا کشوری روسای هیئت های ورزشی مشکلات پایه و زیر ساختی ورزش استان را بیان و با استفاده از تجربه خود راه حلی برای خروج از آن پیدا کنند.