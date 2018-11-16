موشکهایی که معادلات جنگ را برهم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رای الیوم با اشاره به شادمانی مردم غزه از پیروزی بر صهیونیستها آورده است: شادمانی مردم تحت محاصره غزه و پخش شیرینی از سوی آنها، دروغ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که گفته بود: «دشمنان ما خواستار آتش بس شده اند» را نقش بر آب می کند. نتانیاهو در واقع به درخواست های شهرک نشینان اطراف غزه تن داده است و این پس از آن بود که یک میلیون نفر از این شهرک نشینان به پناهگاه رفتند و مدارس تعطیل شد و صدای آژیر خطر شنیده شد و موشکها در این مناطق فرود آمدند و منفجر شدند.

وی می نویسد: ۴۵۰ موشک و خمپاره بر سر شهرک نشینان فرود آمد و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند و به بیمارستان منتقل شدند و این نشان دهنده اصابت دقیق موشک های مقاومت فلسطین به اهدافشان بود و کلاهک انفجاری بسیار عالی این موشکها که رعب و وحشت را در جان کارشناسان نظامی اسرائیل انداخت.

عطوان بیان کرد: اسراری که نتانیاهو آنرا می داند و وی را به سوی قبول سریع آتش بس وادار کرد این بود که ادامه این جنگ یعنی رسیدن موشکها به قلب تل آویو و رفتن ساکنان آن و شهرک های مجاورش به پناهگاه و تعطیلی فرودگاه اللد و فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران به لندن، نیویورک و فرانکفورت در نهایت کار بود. اسطوره قدرت اسرائیل فرو ریخته است و برتری هوایی آن اثرش را در برابر حملات موشکی از دست داده است. روزگار عربده کشی اسرائیل در سوریه سپری شده و مهاجرت معکوس تشدید شده است.

این تحلیلگر معروف جهان عرب در ادامه می نویسد: ۴۸ ساعت اخیر در غزه بیشتر معادلات را برهم زده است. اگر مقاومت فلسطین با موشک کورنت با دقت بالا می تواند اتوبوس را منهدم کند پس می تواند که ساختمانها را بر سر شهرک نشینان در حیفا، یافا، اللد، الرمله، اسدود و عسقلان خراب کند.

عطوان نوشت: موشک های مقاومت فلسطین بحران در میان اسرائیلی ها ایجاد کرد و آویگدور لیبرمن را خوار کرد و کابینه نتانیاهو را به لرزه درآورد و وی با سرنوشتی مشابه ایهود اولمرت تهدید می شود. موج این کرامت به کرانه باختری هم حتما خواهد رسید اگر تاکنون نرسیده باشد و شاید بسیار سریع تر از آنچه نتانیاهو و محمود عباس انتظارش را داشته باشند. مقاومت در اراضی عربی اشغالی نمی میرد و این را بسیاری از سازشکاران که فرش قرمز برای اسرائیلی ها و سران و وزیران و تیم های ورزشی شان پهن می کنند، نمی دانند.

وی تاکید کرد: ملت فلسطین تسلیم نخواهد شد و به مقاومت ادامه خواهد داد. ساکنان غزه از روحیه بالایی برخوردارند و منتظر واکنش بیشتر به زورگویی اسرائیل هستند.