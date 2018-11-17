بودجه ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای المپیاد استعدادهای برتر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات المپیاد استعدادهای برتر از ۲۹ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران به صورت رسمی آغاز شده و تا ۹ آذرماه ادامه خواهد داشت. این رقابت ها در ۷۸ رشته و همزمان در ۳۱ استان برگزار می شود.

به گفته دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر، در مجموع ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای این المپیاد هزینه خواهد شد. از این رقم، ۱۰ میلیارد برای میزبانی ها پیش بینی شده است، ضمن اینکه ۶ میلیارد نیز صرف اعزام ها خواهد شد. همچنین قرار است ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای نفراتی هزینه شود که به عنوان نخبه از این مسابقات شناسایی خواهند شد.