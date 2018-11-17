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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

بودجه ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای المپیاد استعدادهای برتر ورزش

بودجه ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی برای المپیاد استعدادهای برتر ورزش

وزارت ورزش برای برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته که در سه بخش هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات المپیاد استعدادهای برتر از ۲۹ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران به صورت رسمی آغاز شده و تا ۹ آذرماه ادامه خواهد داشت. این رقابت ها در ۷۸ رشته و همزمان در ۳۱ استان برگزار می شود.

 به گفته دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر، در مجموع ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای این المپیاد هزینه خواهد شد. از این رقم، ۱۰ میلیارد برای میزبانی ها پیش بینی شده است، ضمن اینکه ۶ میلیارد نیز صرف اعزام ها خواهد شد. همچنین قرار است ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای نفراتی هزینه شود که به عنوان نخبه از این مسابقات شناسایی خواهند شد.

کد مطلب 4460289
زینب حاجی حسینی

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