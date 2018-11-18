حضور ۵۰ گروه نمایشی در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

علیرضا درویش نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیش از ۵۰ گروه نمایشی از ۲۹ آبان تا ۳ آذر در ۹ سالن شهر همدان به روی صحنه می روند.

وی سالن های در نظر گرفته شده برای اجرای نمایش ها را شامل تالار اصلی و پلاتو مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، تالار اصلی مجتمع بوعلی سینا و پلاتو استاد عبادی، تالار فجر، تالار مهدیه، تالار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینما فلسطین، کانون پرورش فکری وهمچنین محوطه مجتمع شهید آوینی عنوان کرد.

درویش نژاد گفت: نمایش های بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در بخش های تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر ملل، تئاتر خردسال، تئاتر خیابانی و دانش آموزی اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: همزمان با اجرای نمایش ها در ۹ سالن شهر همدان، ۸ گروه نیز در شهرستان های ملایر، تویسرکان، نهاوند، رزن، فامنین، کبودرآهنگ، اسدآباد و بهار به اجرای نمایش خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «کودک و حقوق اجتماعی» و «کودک و حقوق شهروندی» ۲۸ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن فردوسی شهر همدان آغاز به کارخواهد کرد.