جلوگیری از تخریب و تاراج دارایی های تاریخی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر صبح دوشنبه با انتشار بیانیه ای خواستار جلویگری از تخریب و تاراج میراث فرهنگی و معنوی مشهد از جمله مسجد تاریخی مرویها شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:ضرورت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی شهر مشهد چه از منظر دینی و چه از منظر ملی بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه باید اعتراف کرد که دستگاههای مسئول تا امروز کارنامه قابل قبولی در تحقق این مهم از خود درشهر مشهد به جای نگذاشته اند.بنا به اخبار واصله مطلع شدم شهر در شرف فاجعه ای دیگر نسبت به حقوق معنوی و آثار تاریخی است. این بار مسجد مرویها که با سال ها سابقه و خاطره تاریخی می باشد در معرض خطر تخریب قرار گرفته است.

اگر چه امید می رود تا مسئولین پس از فاجعه تخریب مسجد معجر دار به خود آمده و نسبت به حفظ این میراث تاریخی اهتمام بیشتری بورزند و نگذارند صحت این اخبار تایید نشود، اما بنابه وظیفه نمایندگی و با توجه به مطالبه مردمی عملکرد عاجل مسئولین در جلوگیری از تخریب و تاراج دارایی های واقعی مشهد را خواستارم. بخصوص که انتخاب مقطع زمانی که متاسفانه نه استاندار و نه شهردار و نه فرماندار داریم بسیار قابل تامل است.

اینجانب با همه دستگاههای مرتبط از جمله میراث میراث فرهنگی، شهرداری، استانداری و سایر دستگاههای ذی ربط اتمام حجت کرده و هشدار می دهم در صورت تعللی که موجب تخریب مسجد مرویها تحت هر عنوانی شود،مردم سکوت وعدم اقدامات شما را خیانت خواهند دانست.